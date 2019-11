„Amazing Grace“: Eine Stimme, von Gott berührt

Anzeige

Anzeige

Es ist heiß in der New Temple Missionary Baptist Church in Watts, Los Angeles. Die afroamerikanische Kirchengemeinde ist zusammengekommen, um eine Stimme zu feiern, von der viele behaupten, dass sie von Gott berührt worden sei: Aretha Franklin, die „Queen of Soul“, bewies 1972 in dieser Kirche, wie sehr sie der Gospelmusik verbunden ist. Das Album „Amazing Grace“, das aus dem Mitschnitt entstand, ist heute ihr meistverkauftes.

Der junge Sydney Pollack begleitete das Ereignis mit der Kamera. Doch führten technische Probleme bei der Synchronisierung von Bild und Ton dazu, dass der Film nie fertig wurde. Erst mit der Digitaltechnologie bekam Produzent Alan Elliott die Sache in den Griff. Entstanden ist ein ergreifender Konzertfilm, der sich mit formaler Schlichtheit auf seine Protagonistin, ihr hingerissenes Publikum und die energetische Wirkung der Musik konzentriert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Im weißen Kaftankleid steht Franklin da und lässt ihre Stimme schweben. Das Publikum wird aus den Sitzen gerissen und zu Tanzeinlagen verleitet. Das Reden überlässt die Sängerin Reverend James Cleveland, einem begnadeten Entertainer. Aber auch er verliert irgendwann die Fassung, setzt sich auf einen Stuhl und weint vor Rührung in ein Handtuch. Wenn Franklin „What a Friend We Have in Jesus“ oder „Amazing Grace“ intoniert, geht das auch 47 Jahre später im Kino unter die Haut.

Kein Wort wird über die Realität draußen verloren, doch ist der Schmerz der Bürgerrechtsbewegung vier Jahre nach der Ermordung Martin Luther Kings fühlbar.

„Amazing Grace“, Regie: Alan Elliott, Sydney Pollack, 89 Minuten, FSK 0