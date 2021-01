Amanda Gorman trägt eines ihrer Gedichte beim Super Bowl vor

Anzeige

Tampa. Die 22-jährige Poetin Amanda Gorman war der heimliche Star bei der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden, sie bewegte viele Menschen mit einem ihrer Gedichte. Jetzt bekommt die junge Frau, die inzwischen die Bestsellerlisten stürmt und einen Modelvertrag unterschrieben hat, einen weiteren Auftritt vor einem Millionenpublikum: am 7. Februar beim Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Footballliga NFL in Tampa in Florida.

Die NFL gab am Mittwoch bekannt, dass Gorman im Rahmen der live in alle Welt übertragenen Zeremonie vor Spielbeginn ein selbst verfasstes Gedicht vortragen werde. Damit werde drei Alltagshelden gedankt, die die NFL für ihre Verdienste zu „honorary game captains“ (Ehrenspielführern) ernannt hatte: dem Lehrer Trimaine Davis aus Los Angeles, der sicher gestellt hatte, dass seine Schüler für den Heimunterricht Zugang zum Internet und Laptops erhielten; Krankenschwester Suzie Dorner aus Tampa, die auf der Covid-Station im Tampa General Hospital arbeitet; und Marine-Veteran James Martin für seinen Einsatz für das Projekt Wounded Warrior, das sich um Kriegsveteranen kümmert.

The Weeknd tritt in der Halbzeitshow auf

Die 1998 in Los Angeles geborene Gorman hat an der Harvard University Soziologie studiert, für die „New York Times“ geschrieben und bereits zwei Bücher veröffentlicht. 2017 wurde sie von der US-Kongressbibliothek mit dem Titel „National Youth Poet Laureate“ geehrt. Bei der Amtseinführung Joe Bidens trug sie ein Gedicht vor, in dem sie ihre eigene Lebensgeschichte mit der harten sozialen Realität Amerikas verwob.

Beim Super Bowl treffen die Tampa Bay Buccaneers auf die Kansas City Chiefs. Im Rahmen der Halbzeitshow tritt The Weeknd auf.