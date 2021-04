Corona-Verharmlosung auf Instagram: Wer ist der Mann hinter #allesdichtmachen?

Anzeige

Anzeige

München. Auf dem Instagram-Profil mit dem Namen „berndkwunder“ gibt es nur sechs Posts, doch die sind vielsagend. Der erste Beitrag, vom 17. Mai 2020, zeigt einen Mann, offenbar den Autor selbst, mit einem wuscheligen Hund vor dem Gesicht. Der dazugehörige Text endet mit den Worten: „Ist das euere Idee unserer Zukunft? Ist es wirklich das, was ihr wollt?“

Nun könnte man sagen, klar. Hunde für die Zukunft. Wollen wir. Doch der Text ist noch ein bisschen länger. Er richtet sich laut Verfasser an „all diejenigen, die es immer so viel besser wissen“, an „die Mundschutzknappen“ und „selbsternannten Retter der Menschheit“. Folge man deren „dezidierter Einstellung“, müsse man in Zukunft damit rechnen, auch zur Grippesaison „Mundschutz“ tragen zu müssen „Restaurants nur teilweise“ zu öffnen, „Massenveranstaltungen einzustellen“ oder „Schulklassen zu halbieren“.

Genau das befürchtet der Autor auch: „Wenn Gesundheitsämter und RKI zu Beginn einer Grippesaison feststellen, dass man sich beim Impfstoff vertan hat (wie schon in 2017/18 geschehen) und die Bürger ‚nackt‘ dastehen, ohne Impfschutz, dann muss, nach der nun manifestierten Logik, in der das Leben absolut zu sein scheint, ein reduzierter Lockdown stattfinden!“ Zum Abschluss der Zeilen fragt der Autor seine Community, ob sie ein solches Szenario denn wirklich wolle.

Anzeige

Mitinitiator von #allesdichtmachen

An dem Post sind gleich mehrere Dinge bemerkenswert. Zum einen verbreitet er eine bekannte Erzählung, die seit Pandemiebeginn auch von der „Querdenker“-Bewegung immer wieder durchs Internet geraunt oder mit Aggressivität auf die Straße gebrüllt wird: Corona sei nicht schlimmer als eine Grippe. Das haben zahlreiche Untersuchungen längst widerlegt.

Der andere interessante Aspekt: Der Autor dieser Zeilen, der Menschen, die Maske tragen als „Mundschutzknappen“ bezeichnet, ist allem Anschein nach mindestens Mitinitiator der heftig diskutierten Schauspieler-Aktion #allesdichtmachen.

Anzeige

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gehört das Instagram-Profil „berndkwunder“ dem gleichnamigen Regisseur und Agenturinhalber Bernd K. Wunder. Der Investigativjournalist Daniel Laufer beispielsweise hatte auf Twitter darauf aufmerksam gemacht. Wunder selbst ließ eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) zu den Instagram-Posts bislang unbeantwortet.

Anzeige

Eindeutig jedoch ist: Wunders Name, und auch der Name seiner Agentur „Wunder am Werk“, sind im Impressum der Schauspieler-Aktion aufgeführt. Dem „Spiegel“ bestätigte Wunder zudem, dass seine Firma „dahintersteckt“, mehr wolle er dazu aber nicht sagen. Wunder wird mit dem Satz zitiert: „Das ist Kunst.“

Wunder drehte bekannte Musikvideos

Wer ist der Mann hinter der fragwürdigen Aktion? Wunder war in der Vergangenheit vor allem für einige Film- und Videoproduktionen verantwortlich, darunter etwa der Streifen „The Man With The Camera“. Darin wird die Geschichte eines heimkehrenden Kriegsfotografen erzählt, den nach der Rückkehr in die Normalität seine Vergangenheit einholt. Laut Promo-Texten war „The Man With The Camera“ Wunders erster Film in Eigenregie.

Auch ein bekanntes Musikvideo drehte Wunder zusammen mit seiner Agentur „Wunder am Werk“: Den Clip zum bekannten Song „When I Wake Up“ von Lions Head für Sony Music.

Wunder ist zudem CEO der Firma „Cine Box“. Im Januar übertrug er mit seinem Geschäftspartner das Filmfestival „Max Ophüls Preis“. Das saarländische Wirtschaftsministerium bezuschusste dieses seinerzeit mit 56.000 Euro für den Aufbau einer Streamingplattform.

Fragwürdige Intsagram-Posts

Doch so seriös die Arbeit Wunders ist, privat fischte er mit seinen Social-Beiträgen offenbar gerne im Wasser von Corona-Leugnern und Verharmlosern der Pandemie. Fünf der sechs Instagram-Beiträge auf dem Profil „berndkwunder“ beschäftigen sich mit den Corona-Regeln, mal schießt der Regisseur gegen Karl Lauterbach, mal postet er das Bild eines Krankenhauses: „Investitionen in Krankenhäuser statt in Corona-Tests wären sinnvoller“, so sein Kommentar.

In einem längeren Post vergleicht Wunder die Corona-Maßnahmen mit einer entgleisten Straßenbahn. „Eine Straßenbahn ist außer Kontrolle geraten und droht, fünf Personen zu überrollen. Durch Umstellen einer Weiche kann die Straßenbahn auf ein anderes Gleis umgeleitet werden. Unglücklicherweise befindet sich dort eine weitere Person die sich mit dem Covid-19-Virus infiziert hat. Darf (durch Umlegen der Weiche) der Tod einer Person in Kauf genommen werden, um das Leben von fünf Personen zu retten?“, heißt es darin. Der Post endet mit einem Zwinker-Smiley.

In einem weiteren Beitrag postet Wunder das Foto von Kindern aus Thailand. Darauf ist zu sehen, wie die Kinder in einem Kindergarten in abgetrennten Bereichen spielen, die mit durchsichtigen Plastikvorrichtungen umhüllt sind. Wunder dazu: „Jeder der sich an dieser Panikmache beteiligt ist daran Schuld! Der Ausdruck Coronazi ist somit absolut gerechtfertigt...“

Facebook-Seite liked Coronaleugner-Bewegung

Anzeige

Auch auf Facebook gibt es ein Profil mit dem Namen „Bernd Wunder“. Es zeigt den selben wuscheligen Hund des Instagram-Profils sowie ein Foto, das das Logo von Wunders Agentur „Wunder am Werk“ zeigt. Unter den öffentlichen Facebook-Seiten, die Wunder gefallen, befindet sich unter anderem auch die der Aktion „Widerstand2020″.

Unter dem Namen hatten sich Corona-Leugner im vergangenen Jahr Pläne für eine eigene Partei geschmiedet. Auch eine Anfrage zu dem Facebook-Profil ließ der Regisseur bislang unbeantwortet.

In den sozialen Medien sorgt die offensichtliche Nähe des Mitinitiators zur Szene der Corona-Leugner für Diskussionen. Daniel Laufer beispielsweise fragt auf Twitter, an die teilnehmenden Schauspielerinnen und Schauspieler gerichtet: „Ihr habt wahrscheinlich nicht gewusst, mit wem ihr euch einlasst, stimmt‘s?“ Auch der Sender Pro Sieben wies auf die fragwürdigen Instagram-Posts hin.