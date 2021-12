„All I Want for Christmas“ und „Last Christmas“ führen die Charts an

Anzeige

Ja ist denn heut‘ schon Weihnachten? Zumindest die aktuellen deutschen Single-Charts lassen vermuten, dass die Deutschen schon etwas in vorweihnachtlicher Stimmung sind.

Laut GfK Entertainment führen nämlich in dieser Woche zwei Weihnachtsklassiker die deutschen Charts an: „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey landet auf Platz Eins, „Last Christmas“ von Wham landet auf Platz Zwei.

Immerhin: Bei den Album-Charts dominieren die Spitze zumindest neue Veröffentlichungen. Auf Platz Eins landen Abba mit „Voyage“, auf Platz zwei Adele mit „30″. Erst auf Platz drei landet ein Weihnachtsalbum von Howard Carpendale & Royal Philharmonic Ochestra.