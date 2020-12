Alarmstufe Rot: Eine Tischlampe auf Wanderschaft

Anzeige

München. An diesem klirrend-kalten Dezembertag sind es nur wenige Grade unter Null. Es ist kurz nach 17.30 Uhr. Auf dem Odeonsplatz in München räumen die Verkäufer ihre Weihnachtsbäume zusammen und stapeln sie hinter einem Zaun. Sie sind so mit dem Festzurren der Bäume beschäftigt, dass sie nicht auf die Frau achten, die sich mit großer Umhängetasche und verpacktem Lampenschirm unter dem Arm mitten unter sie gesellt. Es ist die Wahl-Münchnerin Nicole Giesa. Aus ihrer Tasche holt sie vorsichtig den Lampenfuß einer leuchtend roten Tischlampe aus den Siebzigerjahren. Fix zusammengebaut platziert sie die Lampe auf den Stufen der Feldherrnhalle am südlichen Ende des Odeonsplatzes - das Lampenkabel sichtbar ohne Stromanschluss auf den Stufen drapiert. Sie bringt die Lampe trotzdem zum Leuchten, wie, - dazu später. Dann geht sie zurück auf den Platz, schaut sich kurz um, nimmt ihre Kamera in die Hand und fotografiert den kleinen roten Gegenstand auf der imposanten Treppe.

„Die Lampe habe ich während des ersten Lockdowns im Frühjahr zufällig im Vorbeigehen in einem Second-Hand-Laden entdeckt. Als vor einigen Wochen wieder ein Teil-Lockdown angekündigt wurde und plötzlich #alarmstuferot galt, saß ich abends zu Hause, machte mir - wie alle Anderen wohl auch - Gedanken. Ich wollte noch einen Spaziergang machen. Als ich auf meine rote Lampe schaute, habe ich spontan beschlossen, sie einfach mitzunehmen“, erzählt Giesa dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Wanderlampe Wanda, wie sie die Lichtquelle liebevoll nennt, ist für Nicole Giesa zu einem Projekt geworden, mit dem sie sich - nach ihrer Fotoreihe „Lost But Found in Muc“, die im August in einer Galerie im Münchner Hofgarten ausgestellt wurde - zum zweiten Mal fotografisch mit den Auswirkungen des Corona-Lockdowns auf Stadt und Menschen auseinandersetzt.

Vor Sonnenaufgang, in der Mittagspause und nach Einbruch der Dämmerung bricht Giesa fast täglich zu ihren Wanderungen zu den bekannten Wahrzeichen der Stadt, zu Einrichtungen und Unternehmen auf. Dort platziert sie Wanda, die ihr kleines Licht auf die geschlossenen Orte wirft, auf Kinos, Theater, Museen, Gastronomie, Tourismus und Sport. „Die beiden ersten Adressen waren vor über einem Monat die Aroma Bar und das Gärtnerplatztheater bei mir im Viertel“, beschreibt Giesa ihre ersten Motive. Es kamen täglich weitere hinzu. Inzwischen wurden für Wanda trotz Lockdown zahlreiche Türen eigentlich derzeit geschlossener Orte geöffnet. Die Wanderlampe leuchtete unter anderem im Müllerschen Volksbad, im Hofbräuhaus, im Museum Villa Stuck, in der Komödie im Bayerischen Hof, in Kinos, im Boxclub, im Bordell, im Kosmetikstudio sowie in diversen Bars, Clubs, Restaurants und Sportstudios. Hinzu kamen unterschiedlichste Orte, die zwar geöffnet, aber dennoch stark von der Situation betroffen sind - wie das kleine Reisebüro, der klassische Spielzeugladen, der Viktualienmarkt oder der Flughafen München.

Wanda: Hinter den Bildern stehen persönliche Geschichten

„Es gibt noch einige Orte, an denen ich Wanda gerne fotografieren würde. Die Liste ist lang“, sagt Giesa. „Manchmal braucht es viel Geduld und mehrere Anläufe, um in Zeiten der Kurzarbeit die richtigen Ansprechpartner erreichen und die Idee erklären zu können.“ Hinter den Bildern stehen persönliche Geschichten und Schicksale, häufig große Existenzangst und manchmal blankes Entsetzen. Und dennoch zeigen sie die bittere Wahrheit in einer schrecklichen Schönheit, einer Ästhetik, die man erst auf den zweiten Blick wahrnimmt. „Wanda protestiert nicht, sie klagt nicht an, sie stellt keine Fragen. Sie steht nur da und leuchtet. Ohne Strom“, erläutert Giesa die Idee hinter der Wanderlampe und überlässt dem Betrachter alles Weitere.

Auch wenn die Fototermine manchmal nur 15 Minuten dauern, zeigt sich die Fotografin tief beeindruckt und berührt von den Begegnungen. „Durch Wanda habe ich unterschiedlichste Menschen in ihren stillgelegten, zugesperrten Unternehmen kennengelernt. In einer extremen Situation. Einige haben mir dort ihre Geschichte erzählt. Die Ratlosigkeit und Verzweiflung wurde in den Räumen nahezu körperlich spürbar.“

Ein Geheimnis mag sie indes nicht lüften: Was die Lampe zum mysteriösen Leuchten bringt, auch wenn sie niemals am Strom angeschlossen ist und somit „unplugged“ erstrahlt. „Ein Freund von mir hat es gut auf den Punkt gebracht: Man fragt einen Zauberer auch nicht nach seinem Trick, sondern genießt die Magie. Und man schaut Wanda ebenso wenig unter den Schirm wie einem Schotten unter den Rock“, sagt Giesa und lacht.

Im Frühjahr 2021 soll es eine Wanda-Ausstellung geben. Bis dahin wird die kleine Tischlampe wohl noch so einige Einsätze gehabt haben, auch wenn die vielen Wanderungen bereits erste Spuren an ihrem roten Schirm hinterlassen haben.