Airbeat One Festival: Vorläufiges Line-Up für 2021 bekanntgegeben

Das Airbeat One in Neustadt-Glewe (Mecklenburg-Vorpommern) gehört zu den größten Elektro-Festivals in Europa. Vergangenes Jahr kamen circa 65.000 Menschen auf das “Airfield”, wie der Veranstaltungsort, ein Sport-Flugplatz nahe der Autobahn 24, in Festival-Kreisen genannt wird. Corona macht Besuchern in diesem Jahr jedoch einen Strich durch die Rechnung, der Veranstalter musste das Open-Air-Festival absagen.

Airbeat One Line-Up 2021 mit 125 Künstlern

Fans werden auf das nächste Jahr vertröstet: Nachdem bereits ein Datum für die Austragung 2021 feststand, haben die Veranstalter nun auch ein vorläufiges Line-up mit rund 125 Künstlern bekanntgegeben. Mit dabei sind international bekannte DJs wie David Guetta, Afrojack, Marshmello und Martin Solveig. Das Airbeat One soll nach bisherigen Informationen vom 7. bis 11. Juli 2021 stattfinden.

Tickets für Airbeat One 2021

Der Vorverkauf für das Airbeat 2021 ist bereits gestartet. Bereits gekaufte Tickets erhalten ihre Gültigkeit für das Airbeat One 2021 und können beim Veranstalter umgetauscht werden. Es besteht auch die Möglichkeit, Tickets in einen Gutschein oder eine Spende umzuwandeln. Wer keine Ersatzveranstaltung bis 31. Dezember 2021 findet, kann den Gutschein ab Anfang 2022 erstatten lassen. Informationen dazu gibt es auf der Veranstalterseite.