Die erfolgreichsten Filme bei den Oscars

Nach dieser goldenen Figur ist fast die ganze Filmbranche verrückt: Bei der jährlichen Oscar-Verleihung in Los Angeles wird der wichtigste Filmpreis der Welt vergeben. Doch neben dem Preis „Best Picture“ (Bester Film) werden Oscars für zahlreiche weitere Kategorien vergeben. Viele Filme wurden bei einer Oscar-Gala mehrfach prämiert. Welcher Film ist bislang der erfolgreichste bei einer Oscar-Verleihung gewesen?

Die erfolgreichsten deutschen Filme bei den Oscars konnten immerhin in einer Kategorie reüssieren: Die Blechtrommel (1979), Nirgendwo in Afrika (2001) und Das Leben der Anderen (2006) wurden als „Bester fremdsprachiger Film“ mit je einem Oscar ausgezeichnet.

Die Liste der mehrfach prämierten Kinostreifen ist sehr lang: Fast 200 Filme wurden mit drei oder mehr Oscars ausgezeichnet. Der Übersicht halber beschränkt sich diese Aufzählung auf die Filme, die mit mindestens sechs Oscars prämiert wurden. Das sind die erfolgreichsten Filme in der Geschichte der Oscar-Verleihungen mit dem Jahr der Preisverleihung in Klammern.

Diese Filme erhielten sechs Oscars

Mit sechs Oscars wurden insgesamt 13 Filme ausgezeichnet. 1952 erhielten sogar zwei Filmproduktionen jeweils sechs Oscars. Ein Amerikaner in Paris wurde dabei als „Bester Film“ prämiert. Die folgenden Filme erhielten in chronologischer Reihenfolge sechs Oscars:

Mrs. Miniver (1943), Alles über Eva (1951), Ein Amerikaner in Paris (1952), Ein Platz an der Sonne (1952), Ein Mann zu jeder Jahreszeit (1967), Oliver (1969), Der Pate - Teil II (1975), die 4. Episode von Star Wars - Krieg der Sterne (1978), Forrest Gump (1995), Chicago (2003), Tödliches Kommando - The Hurt Locker (2010), Mad Max: Fury Road (2016) und La La Land (2017).

Diese Filme erhielten sieben Oscars

Elf Filme haben bislang sieben Oscars gewonnen. Das sind die folgenden Produktionen, die siebenfach bei den Academy Awards ausgezeichnet wurden: Der Weg zum Glück (1945), Die besten Jahre unseres Lebens (1947), Die Brücke am Kwai (1958), Lawrence von Arabien (1963), Patton – Rebell in Uniform (1971), Der Clou (1974), Jenseits von Afrika (1986), Der mit dem Wolf tanzt (1991), Schindlers Liste (1994), Shakespeare in Love (1999) und Gravity (2014).

Diese Filme erhielten acht oder neun Oscars

Mit acht Oscars wurden bislang acht Filmproduktionen ausgezeichnet. Diese sind: Vom Winde verweht (1940), Verdammt in alle Ewigkeit (1954), Die Faust im Nacken (1955), My Fair Lady (1965), Cabaret (1973), Gandhi (1983), Amadeus (1985), Slumdog Millionär (2008).

Neun Mal mit einem Oscar bedacht wurden die folgenden Filme: Gigi (1959), Der letzte Kaiser (1988) und Der englische Patient (1997).

Zehn Oscars für West Side Story

Als bislang einziger Film erhielt West Side Story (1962) zehn Oscars. Ursprünglich wurde die Geschichte als Musical geschrieben, anschließend folgte die Produktion des Musical-Films. Der Film gilt als moderne Adaption von Shakespeares „Romeo und Julia“: West Side Story spielt in New York und erzählt die Geschichte von Tony und Maria, die sich ineinander verlieben, obwohl sie verfeindeten Gangs angehören.

50 Jahre nach dem Original übernahm Star-Regisseur Steven Spielberg nun die Produktion einer Neuauflage der West Side Story: Ende 2021 kommt der Musical-Film erneut in die Kinos.

Die erfolgreichsten Filme bei den Oscar-Verleihungen

Mehr Oscars als West Side Story erhielten nur noch drei weitere Produktionen. Sie gelten daher als erfolgreichste Filme in der Geschichte der Academy-Award-Verleihung. Diese drei Filme wurden mit je elf Oscars ausgezeichnet:

Ben Hur (1960): Elf Oscars

Bei den Dreharbeiten zu „Ben Hur“ wurden etliche Todesfälle vertuscht. Der Erfolg bei den Oscars überschattet diese tragischen Todesfälle daher bis heute.

Der Film Ben Hur basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lew Wallace. Der historische Roman spielt im 1. Jahrhundert n.C., ist stark biblisch geprägt und war – nach der Bibel – das meistverkaufte Buch des 19. Jahrhunderts. Bei den Dreharbeiten zu den teils martialischen Schlacht-Szenen für den Oscar-Gewinner kamen allerdings mehrere Menschen zu Tode. Seinerzeit wurden diese Todesfälle vertuscht.

Titanic (1998): Elf Oscars

„Titanic“ zählt zu den drei erfolgreichsten Filmen der Welt und heimste elf Oscars ein.

Durch diesen Film wurden Leonardo DiCaprio und Kate Winslet über Nacht weltberühmt. Die tragische Geschichte des Untergangs der Titanic ist nach dem Einspielergebnis in den Kinos der dritterfolgreichste Film der Welt und brachte fast 2,2 Milliarden Dollar ein. Der Titelsong „My Heart will go on“ von Céline Dion ist untrennbar mit dem Film verbunden. Während Titanic elf goldene Trophäen erhielt, mussten Leonardo DiCaprio und Kate Winslet noch etwas länger auf ihren Oscar für die beste Hauptrolle warten: Winslet wurde 2009 als Beste Hauptdarstellerin in Der Vorleser ausgezeichnet, DiCaprio – bei seiner fünften persönlichen Nominierung – 2016 für seine Hauptrolle in The Revenant - Der Rückkehrer.

Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2004): Elf Oscars

Der 3. Teil der „Herr der Ringe“-Saga ist der erfolgreichste Film in der Geschichte der Oscar-Verleihung.

Peter Jacksons Verfilmungen der Bücher-Reihe Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien sind weltberühmt. Nicht nur wegen ihrer beachtlichen Länge, sondern auch aufgrund des Erfolgs bei den Academy Awards: Elf Trophäen heimste die Produktion 2004 ein. Damit ist der dritte Teil Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs einerseits der bislang letzte Film, der so viele Oscars gewinnen konnte. Andererseits ist der Film auch der einzige, der dafür exakt elf Nominierungen benötigte – und in allen Kategorien ausgezeichnet wurde.

