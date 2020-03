Absage der Buchmesse trifft Branche enorm

Anzeige

Die Absage der Leipziger Buchmesse trifft die Buchbranche schwer. Aus Sicht des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ist sie ein schwerer Schlag: “Die Strahlkraft, die von der Leipziger Buchmesse in die Gesellschaft ausgeht, und das Interesse und die Begeisterung für Bücher, die sie vermittelt, sind enorm”, sagt Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis. Die Buchmesse war am Dienstagmittag wegen des Coronavirus abgesagt worden.

Skipis zeigte aber Verständnis für die Entscheidung. die die Stadt Leipzig und die Leipziger Messe gemeinsam getroffen haben. Die Gesundheit der Besucher, Aussteller und Mitarbeiter sowie die gesamtgesellschaftliche Situation hätten Vorrang, sagte Skipis.

Buchmesse wird zu keinem späteren Zeitpunkt eröffnet

Die Buchmesse, bei der die Verlage traditionell die Neuerscheinungen des Frühjahrs vorstellen und die von einem riesigen und äußerst beliebten Lesefest in der ganzen Stadt Leipzig und dem Umland begleitet wird, sollte vom 12. bis 15. März stattfinden. Wie ein Sprecher der Messe dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigte, ist die Buchmesse mitsamt dem Lesefest Leipzig und der ebenfalls sehr beliebten Manga-Comic-Con komplett abgesagt. Auch bei einer eventuellen Beruhigung der Coronavirus-Lage sei keine Neuauflage zu einem späteren Zeitpunkt angedacht. “Es wird keine Wiederholung geben”, sagte der Sprecher. Welche Kosten der Leipziger Messe durch die Absage entstehen, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Auch ob die Messe gegen eine solche Absage versichert ist, konnte der Sprecher am frühen Dienstagnachmittag noch nicht sagen.

“Die Gesundheit unserer Bürger und der Stadt steht für uns an erster Stelle”, sagte der frisch wiedergewählte Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung. "Die Entscheidung über die Absage der Leipziger Buchmesse wurde auf Grundlage der Empfehlung der zuständigen Fachbehörden getroffen. Sie allein verfügen über die notwendigen Fachkenntnisse und Kompetenz zu r Lagebeurteilung.“

“Risiko für die Gesundheit zu groß”

„Sicherheit geht vor“, ergänzte Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. „Die Leipziger Buchmesse ist ein Fixpunkt der deutschsprachigen Literatur, ein Höhepunkt im Messekalender der Buchbranche. Vor diesem Hintergrund haben wir seit Ausbruch von Covid-19 laufend unsere Sicherheitsvorkehrungen auf dem Messegelände erhöht, um die Gesundheit der Aussteller, Besucher, Gäste und Mitarbeiter zu schützen. Doch angesichts der aktuellen Situation schätzen wir im Einklang mit der Stadt Leipzig das Risiko für die Gesundheit unserer Aussteller, Besucher, Gäste und Mitarbeiter bei der Leipziger Buchmesse als zu groß ein.“

Auch Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse, zeigte sich getroffen: „Wir bedauern zutiefst, dass wir diesen Schritt gehen und die beiden Messen absagen müssen. Solch eine schwere Entscheidung mussten wir in den letzten sieben Jahrzehnten der Leipziger Buchmesse noch nie treffen. Sie ist bitter für uns und für die gesamte Buchbranche.“

Was passiert mit den großen Leipziger Buchpreisen?

Wie mit den beiden großen Buchpreisen der Messe umgegangen wird, steht nach Aussage des Messe-Sprechers ebenfalls noch nicht fest. Ob und wie dem Träger des Preises für europäische Verständigung, László Földényi, die Auszeichnung in einer alternativen Verleihung übergeben werden kann, werde ebenso geprüft wie die Frage, wie mit dem Preis der Leipziger Buchmesse verfahren wird. Dort gehen in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung jeweils fünf Nominierte ins Rennen. Die Preisträger werden immer am ersten Messetag in einer groß inszenierten Preisverleihung bekannt gegeben. Ein alternatives Szenario steht noch nicht fest.





Für die Verlagsbranche ist die Absage ein Schlag. “Die Buchmessen sind das Highlight des ganzen Jahres, die Produktion wird darauf ausgerichtet. Wir hätten da viele Lesungen gehabt, wären zu dritt angereist”, sagte der Leiter des Verlags zu Klampen, Dietrich zu Klampen. “Das ist traurig und schade. Aber trotzdem finden wir diese Absage richtig", sagte zu Klampen weiter. Es gehe immerhin nur um Bücher. Für zu Klampen bedeute die Absage keine wirtschaftliche Bedrohung. “Aber natürlich haben wir Ausgaben, auf denen wir jetzt sitzenbleiben.”

Gesundheitsamt Leipzig folgte Einschätzung des Robert-Koch-Instituts

Zur Begründung der Absage der Buchmesse hieß es: Das Gesundheitsamt Leipzig war der Aufforderung des Bundesgesundheits- und des Bundeswirtschaftsministeriums gefolgt, wonach eine Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen bei Großveranstaltungen gewährleistet sein muss. Es empfahl dringend, dass jeder Messeteilnehmer schriftlich belegen muss, nicht aus definierten Risikogebieten zu stammen oder Kontakt zu Personen aus Risikogebieten gehabt zu haben. “Das ist angesichts von rund 2.500 Ausstellern und rund 280.000 erwarteter Besucher nicht sicherzustellen. Die Stadt Leipzig und die Leipziger Messe beschlossen daher die Absage", hieß es vonseiten der Leipziger Messe.

Das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig verwies zudem auf die aktuelle Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, das die Risikobewertung für die Weiterverbreitung des Coronavirus am Montag von „gering bis mäßig“ auf „mäßig“ angehoben hat. Es handele sich um ein neuartiges Virus, dessen Eigenschaften noch erforscht werden müssen.