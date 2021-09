Ticketverkauf für Abba-Show beginnt – Songs auf dem Weg in die britischen Charts

Anzeige

Stockholm /London. Auch wenn die Konzertarena noch im Bau ist, hat am Dienstag bereits der Ticketverkauf für die neue Abba-Show Voyage in London begonnen. Die Preise variieren zwischen 31,95 und 367 britischen Pfund (37 bis 428 Euro) inklusive Hotel.

Die schwedische Popband, die vor allem in den 70er-Jahren große Erfolge feierte, hatte am Donnerstag angekündigt, wieder gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Allerdings nicht leibhaftig, sondern als Avatare. Für die technisch sehr aufwendige Show wird derzeit in London ein eigenes Theater gebaut. Die ersten Tickets kann man für den 28. Mai 2022 kaufen.

Bereits zwei neue Abba-Songs veröffentlicht

Bei ihrem Abba-Event hatten Mitglieder der Band nicht nur ihr neues Album mit dem Titel „Voyage“ angekündigt, das am 5. November erscheinen soll, sondern auch bereits zwei Songs namens „I Still Have Faith in You“ und „Don‘t Shut Me Down“ veröffentlicht.

Und die beiden Singles wurden am vergangenen Wochenende, einen Tag nach der Veröffentlichung, bereits je mehr als 500.000-mal gestreamt, wie unter anderem der „Rolling Stone“ berichtet. Demnach stehen die beiden Veröffentlichungen basierend auf den Verkaufs- und Streamingdaten kurz vor dem Eintritt in die britischen Singlecharts. „Don‘t Shut Me Down“ sei der bisher am häufigsten heruntergeladene Song in dieser Woche.