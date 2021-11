„1 Live Krone“: Nominierte für begehrten Radiopreis stehen fest

Anzeige

Nachdem der Radiopreis „1 Live Krone“ im letzten Jahr pandemiebedingt als „Sonderedition“ stattgefunden hat, und Shows lediglich via Stream oder im Radio verfolgt werden konnten, kehrt er dieses Jahr wieder in die Jahrhunderthalle nach Bochum zurück. In insgesamt sieben Kategorien können Fans abstimmen, welche Künstlerinnen und Künstler ausgezeichnet werden sollen. Das Moderatorenduo Larissa Rieß und Philipp Isterewicz führen dabei durch den Abend.

Die Nominierten stehen fest: In insgesamt sieben Kategorien können Fans ab dem 15. November via „1 Live-App“ oder auf einslive.de abstimmen, welche ihrer Lieblingskünstlerinnen und -künstler die begehrte „1 Live Krone“ gewinnen sollen. Neben der Kategorie „Beste Künstlerin“, in der sich unter anderem Nominierte wie LEA, Zoe Wees und Alice Merton finden, werden auch die „Beste Single“, der „(Beste) Dance Act“, oder Comedians mit den Kategorien „Comedy“ und „Sonderpreis“ ausgezeichnet.

Über die Abstimmung können Fans zudem Tickets für die Show gewinnen.