Zwölf oder 50 Coronavirus-Tote: Iran meldet widersprüchliche Zahlen

Anzeige

Anzeige

Dubai. Binnen weniger Tage sind im Iran, nach China, die meisten Menschen am neuartigen Coronavirus verstorben. Die Zahl der gemeldeten Covid-19-Opfer ist auf 12 gestiegen. Das bestätigte Irans Gesundheitsminister Saeid Namaki am Montag. Laut Ministeriumssprecher Kianusch Dschahanpur sind bislang insgesamt 61 Menschen aus sechs verschiedenen Teilen des Landes positiv auf das Virus getestet worden. Doch es gibt Zweifel an den offiziellen Zahlen.

Am Montag sagte Ahmed Amirabadi Farahani, Politiker aus der Stadt Ghom, dass dort bereits 50 Menschen gestorben seien, während das Gesundheitsministerium auf der deutlich niedrigeren Zahl von landesweit zwölf Opfern beharrte. Das staatliche Fernsehen hatte Stunden zuvor von 47 Infektionsfällen insgesamt gesprochen, diese Zahl erhöhte das Ministerium zwar auf 61, blieb aber in Bezug auf die Toten bei den angegebenen zwölf.

Die widersprüchlichen Zahlen werfen nicht nur Fragen zur Transparenz auf, sondern lassen Experten auch sorgenvoller auf die allgemeine Ausbreitung des Virus blicken: Steigende Fälle im Iran, in Südkorea und Italien könnten auf eine neue Stufe des Ausbruchs hindeuten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Todesfälle bereits Anfang Februar?

Nach Angaben des Politikers Farahani reichen die Todesfälle bis zum 13. Februar zurück. Ihre ersten offiziellen Ansteckungen und Todesfälle meldete die Islamische Republik am 19. Februar. Belege für seine Angaben lieferte Farahani nicht. Mehr als 250 Menschen seien in Ghom unter Quarantäne gestellt worden, sagte er.

Teherans Schritte zum Eindämmen des Virus seien nicht erfolgreich gewesen, sagte Farahani, der damit die Regierung von Präsident Hassan Ruhani kritisierte. „Keine unserer Krankenschwestern hat Zugang zu Schutzausrüstung“, beklagte er. Einige Gesundheitsexperten hätten Ghom verlassen. „Bisher habe ich keine entschiedenen Schritte der Regierung gesehen, das Coronavirus anzugehen.“

Anzeige

Zuerst hatte die halbstaatliche Nachrichtenagentur Ilna über Farahanis Anmerkungen berichtet, später griffen andere Agenturen sie auf.

Anzeige

Türkei und Saudi-Arabian schließen Grenzübergänge

Die Türkei hatte bereits am Sonntag ihre Grenzübergänge zum Iran geschlossen, um eine Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 zu verhindern. Zudem dürften von 20 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) an keine Flüge aus dem Iran mehr in der Türkei landen, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca. Dies gelte „vorübergehend“. In der Türkei selbst ist bislang kein Fall gemeldet worden.

Ebenfalls am Sonntag teilte Saudi-Arabien nach den neuen Fällen mit, dass seine Bürger nicht mehr in den Iran reisen dürften. Jeder, der im Iran gewesen sei, und nach Saudi-Arabien wolle, müsse erst einmal 14 Tage in Quarantäne, teilte das Königreich mit. Damit wird Tausenden Pilgern, die in die heiligen muslimischen Stätten in Mekka und Medina reisen wollen, de facto vorerst die Einreise verwehrt. Die große jährliche Pilgerfahrt Hadsch findet dieses Jahr Ende Juli statt.

ZUM THEMA Coronavirus: Ansteckung mit Lungenkrankheit ohne Symptome möglich

Erster Fall im Nachbarland

Im Nachbarland Afghanistan wurde am Montag der erste Fall einer Erkrankung bestätigt. Er sei in der Provinz Herat im Westen des Landes aufgetreten, wie Gesundheitsminister Firusuddin Firus in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz sagte. Herat grenzt an den Iran. Firus riet seinen Landsleuten dringend, nicht nach Herat oder aus Herat in andere Landesteile zu reisen. Afghanistan hat vorübergehend seine Grenze zum Iran geschlossen.

Anzeige

ZUM THEMA China verschiebt Volkskongress wegen Coronavirus

RND/dpa/AP