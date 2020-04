Was ist der richtige Weg? RND-Experte zum Corona-Exit und der Wellen-Angst

Anzeige

Virologen warnen vor der Gefahr einer zweiten Infektionswelle, die Deutschland besonders stark treffen könnte. Aber wieso eigentlich Welle? „Eine Pandemie wird stets mit einer Welle verglichen, die wie eine Naturgewalt, welche es im engeren Sinne ja auch ist, über uns hinwegrollt”, erklärt der Infektiologe Matthias Stoll von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH).

Mit bestimmten Maßnahmen dagegen anzusteuern sei mit Blick auf die Virusbekämpfung keine neue Idee. „Schon immer war das Bedürfnis der Menschen hoch, sich irgendwie zu schützen - und damit die Welle insgesamt abzuflachen", erläutert Stoll. Die Bemühungen seien aber oft rührend hilflos und meist recht wirkungslos gewesen.

Masken und Abstandsregeln gab es schon bei Pestbekämpfung

„Schon lange, bevor das Ansteckungsprinzip im wissenschaftlichen Sinn verstanden wurde, versuchte man intuitiv den richtigen Weg zu gehen”, betont Stoll. Etwa durch die Absonderung der Menschen voneinander, Barrieren durch Pestmasken, die rasche Entsorgung der Leichen - in Massengräbern oder durch Verbrennung.

Matthias Stoll, Infektiologe der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), klärt die Öffentlichkeit während der Corona-Pandemie immer wieder über aktuelle Entwicklungen auf. Er ist auch in einen regelmäßig stattfindenden Live-Talk der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) involviert. © Quelle: Ole Spata/dpa

Pandemie durch mehrere Maßnahmen eindämmen

Stets ist das Ergebnis, dass man mit einer Einzelmaßnahme kaum Erfolg hat und erst eine ganze Reihe Maßnahmen zusammen signifikant wirken.

Moderne Hygienekonzepte entwickelten sich erst in den letzten hundert Jahren, laut Stoll zunächst vorwiegend in der Krankenversorgung. Erst später seien sie auf die gesamte Gesellschaft und das öffentliche Leben übertragen worden. „Dabei wurde dezidiert auf die spezifischen Übertragungswege der einzelnen Erkrankung geschaut, die man zu beherrschen trachtete”, erklärt der Infektiologe.

Mers, Ebola, Grippe, Covid-19 - die einzelnen Hygienekonzepte unterscheiden sich dabei. Berechnet wird der Effekt dieser Konzepte mit Modellen. „Von – sagen wir einmal – 100 denkbaren Maßnahmen wurde ungefähr abschätzbar, welchen Erfolg diese bringen”, erklärt Stoll. „Stets ist das Ergebnis, dass man mit einer Einzelmaßnahme kaum Erfolg hat und erst eine ganze Reihe Maßnahmen zusammen signifikant wirken. Manche besser, manche weniger.” Manche wirkten besonders gut im Zusammenspiel, manche weniger gut mit der einen als mit der anderen Maßnahme.

Der sogenannte Lockdown: Nur einige Maßnahmen

Was richtig ist, hängt davon ab, was man bereit ist, an Kosten und Risiken in Kauf zu nehmen, um Leben zu retten und Schaden abzuwenden.

Mit Modellen beraten Epidemiologen und Infektiologen die politischen Entscheidungsträger und helfen bei der Auswahl. Dabei geht es um folgende Fragen: Wie stark will man die Ausbreitung bremsen? Sind die Maßnahmen durchsetzbar, bezahlbar, anderweitig schädlich? „Was richtig ist, hängt davon ab, was man bereit ist, an Kosten und Risiken in Kauf zu nehmen, um Leben zu retten und Schaden abzuwenden”, sagt Infektiologe Stoll. Es gehe nicht um eine Unterscheidung zwischen Gut und Böse - sondern um ein Abwägen.

Was den Umgang mit Maßnahmen während der Corona-Pandemie so schwierig macht: Beim sogenannten Lockdown gibt es keine Vorversuche. „Das gewählte Vorgehen ist ein Experiment, das klappen muss”, sagt Stoll. „Wie auch immer es ausgeht: Keiner kann sagen, wie genau es ohne Maßnahmen abgelaufen wäre.”

Hinzu komme, dass Staaten weltweit teils unterschiedliche Wege mit unterschiedlichen Maßnahmen einschlagen. Laut Stoll werde es langfristig helfen, zwischen den Ländern und ihren Erfahrungen zu vergleichen.

So hat Deutschland das Kontaktverbot eingeführt, in Spanien und Italien sind die Menschen wochenlang komplett zu Hause, Dänemark hingegen hat vergleichsweise früh die Schulen wieder geöffnet. Schweden und die USA wollen ohne konsequente Intervention vorgehen. Und Neuseeland hat einen besonders scharfen Lockdown mit umfassenden Ausgangssperren durchgesetzt. Die Hoffnung dahinter: einen Reproduktionswert von 0,2 zu erreichen - und damit die Epidemie im Land weitgehend zum Stillstand zu bringen.

Experiment Pandemie: Schwierig zu lenken

Es gibt also einen gewissen Spielraum. Die Pandemie und die daraus resultierenden Maßnahmen zur Eindämmung vergleicht Stoll mit einem unbegabten Fahrschüler in der ersten Führerschein-Praxisstunde: „Der fährt noch nicht gerade auf sein Ziel zu, sondern in nahezu betrunken wirkenden Schlangenlinien und weicht Hindernissen entweder zu weit oder zu wenig aus.”

Aus der berechtigten Sorge um Schlangenlinien resultiere schließlich die Befürchtung einer zweiten Welle. „Die Epidemie lässt sich nicht wie ein fabrikneuer VW-Golf lenken, sondern liegt eher im Bereich eines großen Öltankers, der erst zwei Seemeilen nach vollem Rudereinschlag die Richtung ändert", sagt Stoll.