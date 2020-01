Zweiter Todesfall in China: Corona-Virus auch in Japan nachgewiesen

Anzeige

Tokio. Auch in Japan ist erstmals das neuartige Coronavirus aus China bestätigt worden. Ein Mann aus der Volksrepublik sei positiv auf den Erreger getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Tokio am Donnerstag mit. Die rätselhafte Lungenkrankheit war im Dezember in der chinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen. Der in Tokios Nachbarprovinz Kanagawa lebende Chinese sei am 6. Januar nach einem Besuch in Wuhan zurückgekehrt. Er kam demnach am Freitag ins Krankenhaus, konnte aber am Mittwoch entlassen werden.

Den ersten Fall im Ausland hatte es in Thailand gegeben, wo der Erreger bei einer Chinesin nachgewiesen wurde, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Vortag berichtete. Auch in Hongkong, Singapur und Südkorea gibt es Verdachtsfälle, die aber nicht bestätigt sind. Möglicherweise kommt das Virus aus der Tierwelt. Bislang gibt es laut WHO "keine klaren Beweise" für eine Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch. Coronaviren verursachen oft harmlose Erkrankungen wie Erkältungen - allerdings gehören auch Erreger gefährlicher Atemwegskrankheiten wie Sars und Mers dazu.

Zweiter Todesfall durch Corona-Virus in China

Gesundheitsbehörden in China haben einen zweiten Todesfall durch eine neue Form des Corona-Virus gemeldet. Ein 69-jähriger Mann sei am Mittwoch gestorben, hieß es in einer Mitteilung der Gesundheitskommission der zentralchinesischen Stadt Wuhan vom Donnerstag. Der Mann war demnach seit dem 31. Dezember krank gewesen.

Bei dem ersten Todesfall durch das neue Virus handelte es sich um einen 61-Jährigen. Am vergangenen Wochenende wurde die Zahl der Menschen mit Lungenentzündung durch das Corona-Virus in Wuhan mit 41 beziffert. Ein lokaler Fischmarkt wird mit dem Ausbruch des Virus in Verbindung gebracht. Es gibt auch mindestens je eine betroffene Person in Thailand und Japan.

RND/dpa