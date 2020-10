Zweite Panne innerhalb weniger Wochen: RKI-Website erneut nicht erreichbar

Anzeige

Die Website des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist am Donnerstagmorgen erneut unerwartet offline gegangen. Aus bislang ungeklärter Ursache war die Homepage, bei der viele Menschen Informationen rund um das Coronavirus suchen, aktuell nicht zu erreichen. Auf Nachfrage sagte das RKI dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dass der IT-Dienstleiter des Bundes (ITZBund), der die Website hostet, informiert ist und an der Fehlerbehebung arbeitet. „Wir hoffen, dass das Problem schnellstmöglich behoben ist“, sagte eine Sprecherin. Gegen 10 Uhr war die Seite zumindest in Teilen wieder aufrufbar.

RKI: Bereits zweite Panne innerhalb eines Monats

Beim Abrufen der Website erschien eine weiße Page mit dem Titel „Service unavailable“. Nach Angaben der Sprecherin war die Website seit ungefähr 8 Uhr nicht erreichbar. Es ist bereits das zweite Mal, dass die Seite vorübergehend offline gegangen ist. Bereits Ende September gab es „technische Schwierigkeiten“, wie das RKI dem RND damals mitteilte. Auch zu den damaligen Gründen des Ausfalls konnte die Sprecherin nichts sagen. Sie vermute, dass eine „massive Auslastung“ die Ursache sein könne.