Zwanghaftes Kratzen und Knibbeln: Skin Picking ist mehr als eine schlechte Angewohnheit

Anzeige

Anzeige

Wenn Laura Michalski, 25, gestresst ist und ihr alles über den Kopf wächst, zieht es sie automatisch zum Spiegel. Sobald etwas an ihrer Haut nicht glatt ist, knibbelt sie es weg. Obwohl sicher fast jeder Mensch schon einen Pickel entfernt oder eine Wunde aufgekratzt hat, gibt es Menschen wie Laura, für die es zum Problem wird. Sie leidet unter der psychischen Erkrankung Dermatillomanie, auch unter dem Begriff Skin Picking bekannt.

„Eine Art Ritual“: Der Weg zum Vergrößerungsspiegel gehörte zu Lauras Alltag

Eine halbe Stunde am Tag war ich mindestens damit beschäftigt, meine Haut zu bearbeiten. Eine Art Ritual. Laura Michalski, Skin-Picking-Patientin





„Skin Picking ist für mich ein Thema, das mich schon sehr lange begleitet. Als ich noch ein Kind war, habe ich schon meine Haut bearbeitet, bestimmte Stellen gezupft und aufgekratzt“, sagt die 25-Jährige aus Essen. Damals bearbeitet sie vor allem ihre Fingerkuppen und Füße, bis sie wund sind. So stark, dass sie blutet und Schmerzen beim Gehen hat. Im Zuge der Pubertät bekommt sie starke Hautunreinheiten und das Skin Picking verlagert sich auf ihr Gesicht. „Der Weg zum Vergrößerungsspiegel gehörte zu meinem Alltag. Eine halbe Stunde am Tag war ich mindestens damit beschäftigt, meine Haut zu bearbeiten. Eine Art Ritual“, erinnert sie sich. Wenn sie es nicht macht, fühlt sie sich unwohl. Noch heute kommt es vor. „Danach ist alles gerötet und angeschwollen, ich sehe dann aus wie ein Streuselkuchen. Dafür schäme ich mich und muss es überschminken.“ Mittlerweile empfindet sie Schminke als eine Last, „doch manchmal geht es nicht anders“, sagt sie.

Vorwürfe, Leistungsdruck: Die Gründe liegen in Lauras Kindheit

Mittlerweile hat Laura herausgefunden, warum sie sich auf so extreme Weise mit ihrer Haut beschäftigt und sich selbst verletzt. „Ich bin ein unglaublich nervöser Mensch. Das Skin Picking funktioniert als Ventil und ist meine Art, Stress abzubauen.“ Mittlerweile hat sie einen Therapieplatz gefunden und geht das Problem an. „Ich habe festgestellt, dass mir Kraftsport hilft. Auch beim Malen und Zeichnen vergesse ich alles um mich herum, dann bin ich richtig fokussiert. Wie, wenn ich vor dem Spiegel hocke.“ Die Gründe liegen in ihrer Kindheit, glaubt sie. „Auch wenn ich meine Eltern über alles liebe.“ Vorwürfe in der Familie, Leistungsdruck in der Schule, Vergleiche mit anderen Schülern. „Ich funktioniere sehr über Komplimente. Alles, was mit Kritik zu tun hat, ist schmerzhaft für mich. Ich reagiere traurig und emotional. Dann neige ich zum Knibbeln und ziehe mich zurück“, sagt sie reflektiert.

Yoga, Kraftsport und Tricks helfen gegen das Knibbeln

Eine Zeit lang habe ich alle Spiegel in unserer Wohnung abgehangen. Laura Michalski, Skin-Picking-Patientin

Wie schwer es für Menschen wie Laura ist, dem Drang zu widerstehen, können sich nicht betroffene Personen meist nicht vorstellen. „Alle sagen: Hör auf zu knibbeln. Oder hauen mir auf die Finger. Doch so einfach ist das nicht. Sobald ich mir eine Regel aufsetze, wird es nur schlimmer. Der Druck wird schlimmer.“ Jetzt lebt sie nach dem Motto: „Wenn du es schaffst – super. Wenn nicht, dann ist es eben so. Hauptsache, nicht noch mehr Druck“, meint sie.

Neben Meditation, Yoga, Kraftsport und der Therapie hat sie einige kleine Tricks, um sich vom Bearbeiten der Haut abzuhalten. „Ich habe mir einen Würfel mit vielen Knöpfen gekauft. Gerade beim Lernen knibbele ich extrem. Wenn ich den Würfel benutze, funktioniert es gut.“ Wenn sie merkt, dass ihre Haut an den Fingern uneben ist, klebt sie diese mit Pflastern ab. Laura weiß, dass sie bestimmte Situationen oder Gegenstände, wie Spiegel in der Wohnung, triggern. „Eine Zeit lang habe ich alle Spiegel in unserer Wohnung abgehangen.“

Anzeige

Wenn der Drang zu stark ist: „Das ist das Wesen des Zwanges“

Seit einem Jahr ist die 25-Jährige in Therapie. „Ich habe eher beiläufig herausgefunden, dass es sich bei meiner Angewohnheit um eine ernst zu nehmende psychische Erkrankung handelt. Es ist dadurch eine extreme Last von meinen Schultern gefallen. Andererseits war es auch wie ein Stempel: Psychisch gestört.“ Laura sucht sich eine Selbsthilfegruppe. Zu diesem Zeitpunkt glaubt sie, dass sie eine Therapie selbst zahlen müsste. An ihrem ersten Abend hält der Psychotherapeut Helmut Faure einen Vortrag zum Thema. „Ich war so angetan, dass ich ihn direkt nach einem Termin gefragt habe.“ Erst kommt sie auf die Warteliste, nach ein paar Wochen ist ein Therapieplatz frei. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten. „Durch die Therapie befasse ich mich viel mehr mit mir selbst und lerne immer besser, Druck und Stress anderweitig abzubauen.“

Helmut Faure ist Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Laura ist eine seiner Patientinnen. Er hat sich auf Zwangserkrankungen, zu denen auch Skin Picking gehört, spezialisiert. „Zu Anfang meiner psychotherapeutischen Laufbahn habe ich mich vor allem mit Angstpatienten beschäftigt. Irgendwann bekam ich mit, dass es Zwänge gibt und, dass diese in direktem Zusammenhang mit Ängsten stehen. Das fand ich ungeheuer spannend“, erinnert er sich. Der Drang etwas zu tun ist dann so groß, dass es keine Möglichkeit gibt, dagegen zu handeln. „Das ist das Wesen des Zwanges“, erklärt Helmut Faure.

Gesicht, Intimbereich oder Brüste: Skin Picking kann fast alle Körperregionen betreffen

Die Angst ist die treibende Kraft. Sie fürchten sich davor, durch die Unreinheiten Nachteile im Leben zu erfahren und haben Angst, unangenehm aufzufallen. Helmut Faure, Psychotherapeut

Fast alle Körperregionen können vom Skin Picking betroffen sein. „Oft bezieht es sich auf das Gesicht. Die Patienten sehen Unreinheiten, die sie beseitigen müssen“, sagt Faure. Doch auch sehr sensible Körperbereiche können betroffen sein. „Manche Patienten leiden an extrem selbstverletzenden Skin Picking. Sie bearbeiten dann den Intimbereich oder die Brüste.“ Fast immer führt es zu Wunden oder heftigen Rötungen. „Die müssen dann wiederum mit Schminke überdeckt werden, weil die Patienten in der Regel nur ein geringes Selbstwertgefühl haben.“

Die Objekte des Zwanges sind Mitesser, lockere Haustellen, kleine Verdickungen oder Blasen. „Alle Veränderungen am Körper, die über die Glätte der Haut und ein idealisiertes Aussehen hinausgehen. All das, was das Idealbild eines reinen Körpers stört.“ Patienten hätten Angst davor, mit diesen Hautveränderungen unangenehm aufzufallen. „Die Angst ist die treibende Kraft. Sie fürchten sich davor, durch die Unreinheiten Nachteile im Leben zu erfahren und haben Angst, unangenehm aufzufallen.“ Manchmal sei das Motiv auch bewusste Selbstverletzung, etwa weil eine Person glaubt, ein schlechter Mensch zu sein.

Verhaltenstherapie: Selbsthass durch Selbstliebe ersetzen

Oft sind es Atmosphären während der Kindheit und Jugend, die dazu führen. Wie Strafen, Bedrohungen, Schläge oder Erzeugen eines schlechten Gewissens. Helmut Faure, Psychotherapeut

Helmut Faure arbeitet als Verhaltenstherapeut. Sein Ansatz liegt darin, herauszufinden unter welchen Lernbedingungen der Zwang entstanden ist. „Dann wird deutlich, welche äußeren Einflüsse dazu geführt haben, dass sich der Mensch für Skin Picking entschieden hat, um Erleichterung zu spüren.“ Denn der Effekt von jedem Zwang sei Entspannung und Erleichterung auf der Gefühlsebene. Ziel der Therapie ist es, negative Verhaltens- und Denkweisen, wie Selbsthass, durch mehr Selbstliebe oder Selbstakzeptanz zu ersetzen. „Der schwierigste Schritt folgt aber erst danach, denn er ist mit viel Angst verbunden: Das Verhalten, in dem Fall das Skin Picking, mit den neu gewonnenen positiven Gedanken zu ändern.“

„Patienten, die aufgrund eines traumatisierenden Ereignisses zum Skin Picking greifen, sind selten. Oft sind es Atmosphären während der Kindheit und Jugend, die dazu führen. Wie Strafen, Bedrohungen, Schläge oder Erzeugen eines schlechten Gewissens.“ Diese Atmosphären seien einengend und eingrenzend für die heranwachsenden Menschen. „Ohne Ansprechpartner, allein mit ihrer Wut und Traurigkeit, ohne die Möglichkeit, eigene Wünsche und Bedürfnisse als wichtig zu erkennen und sie zu äußern, verfestigt sich Skin Picking als Methode des Spannungsabbaus“, erklärt Faure.

Der Unterschied zwischen einer Person, die sich ab und an einen Pickel ausdrücke und einem Skin-Picking-Patienten liege darin, dass sich dieser verpflichtet fühle, es zu tun. „Es besteht ein Muss. Mit nötiger Stärke. Denn auch wenn der Pickel raus ist, wird weiter gemacht.“