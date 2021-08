Zahl der Intensivpatienten nimmt wieder zu – erste Ärzte warnen

Anzeige

Anzeige

Nachdem die Corona-Neuinfektionen wieder kontinuierlich angestiegen sind, hat jetzt auch die Zahl der Patienten auf deutschen Intensivstationen wieder zugenommen – wenn auch noch nicht massiv.

20 Covid-19-Patienten mehr als am Vortag wurden (Stand 8. August) intensivmedizinisch betreut. Ist das schon wieder ein Grund, beunruhigt zu sein, zeigen sich hier bereits Anzeichen einer vierten Welle? Ein genauer Blick auf die Zahlen.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Am Samstagabend meldete sich der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN), Christian Karagiannidis, auf Twitter zu Wort.

„Wir sehen zum ersten Mal seit Wochen wieder eine echte Zunahme der Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen bei ausreichenden Kapazitäten“, so Karagiannidis auf dem Kurznachrichtendienst.

In dem Tweet verweist Karagiannidis auf die Zahlen des Vorjahres. Am 7. August 2020 waren mit 230 Patienten in der Tat nur knapp die Hälfte jener 417 Personen in Intensivbehandlung, die ein Jahr später gezählt wurden. Allerdings lag damals die prozentuale Zahl der Beatmeten mit 57 spürbar höher als in der aktuellen Bestandsaufnahme (8. August, 46 Prozent). Und auch nicht jedes Bundesland legte innerhalb der Jahresfrist an Intensivpatienten zu.

Einige Bundesländer melden weniger Intensivpatienten als im August 2020

Während Hamburg (von 13 auf 20), NRW (70/117), Hessen (19/45) und Bayern (22/54) ordentlich zulegten, nahm die Zahl der Intensivpatienten in Brandenburg (5/4), Sachsen-Anhalt (3/2) und Niedersachsen (20/18) im Vergleich zum Vorjahr sogar ab.

Ein weiterer Faktor, den es einzurechnen gilt, sind Mehrfachnennungen. Oder, wie es im Tagesreport der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für Intensivmedizin (DIVI) heißt: „Aufgrund von Verlegungen von Patientinnen und Patienten von einer ITS zur Weiterbehandlung auf eine andere ITS kann pro Patient mehr als eine Behandlung gemeldet werden.“

Die Zahl beatmeter Patienten sank von gestern auf den heutigen 8. August zwar um vier Personen. Allerdings waren laut DIVI per 8. August 13 neue Todesfälle auf Intensivstationen zu beklagen.

Impfdynamik entscheidend für weitere Entwicklung

Entscheidend für die künftige Entwicklung der Zahlen wird sein, ob die derzeit stagnierende Impfdynamik wieder in Schwung kommt. Da derzeit der überwiegende Teil der Risikogruppen geimpft ist und die meisten Neuinfektionen unter symptomatisch eher irrelevanten Altersgruppen stattfinden, könnte die bislang rückläufige Zahl der Todesfälle nämlich trügerisch sein.

Bislang sind mehr als 54 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Die Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche – war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Debattiert wird, künftig weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker zu berücksichtigen.

„Erneute Dauerbelastung unseres Gesundheitswesens verhindern“

Zum Umgang mit bisher Ungeimpften sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Es darf nicht um Drohkulissen und Strafmaßnahmen für Impfunwillige gehen, sondern allein darum, eine erneute Dauerbelastung unseres Gesundheitswesens zu verhindern. Alles andere wäre nur Wasser auf die Mühlen der Impfgegner.“

Reinhardt forderte ferner, die Impfkampagne zu intensivieren. „Gerade der Altersgruppe der 20- bis 50-Jährigen muss verdeutlicht werden, dass eine Impfung nicht nur für sie persönlich sinnvoll ist, sondern auch ein Zeichen der Solidarität mit denjenigen darstellt, die sich nicht impfen lassen können“, so der Präsident der Ärztekammer zum RND.

Zwar schützen laut Robert Koch-Institut (RKI) alle hierzulande zugelassenen Vakzine vollständig Geimpfte wirksam – auch vor Mutationen. Aber die ersten multimorbiden und moribunden Patientinnen und Patienten demnächst bereits länger als ein halbes Jahr vollgeimpft. Das wird wohl auch die Debatte um Auffrischungsimpfungen intensivieren.