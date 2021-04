Zahl der Corona-Fälle steigt rapide: Indien meldet mehr als 90.000 Neuinfektionen an einem Tag

Indien, Ahmedabad: Ein medizinischer Mitarbeiter in Schutzausrüstung nimmt an einer belebten Straße einen Nasenabstrich bei einem Mann zum Test auf eine Corona-Infektion. Die Anzahl der Neuinfektionen in Indien hat den höchsten Stand seit mehr als sechs Monaten erreicht. © Quelle: Ajit Solanki/AP/dpa