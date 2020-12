Zehnmal mehr Infektionen in Wuhan als angegeben

Anzeige

Wuhan. Zu Beginn des Corona-Ausbruchs im chinesischen Wuhan gab es bis zu zehnmal mehr Infizierte als bisher gemeldet wurden. Das geht aus einer Untersuchung des Chinesischen Zentrums für Seuchenkontrolle (CDC) hervor.

Der Studie zufolge hatten rund 4,43 Prozent der elf Millionen Einwohner Wuhans bis April Antikörper des Virus im Blut. Das würde bedeuten, dass sich rund 480.000 Menschen in Wuhan bis zu diesem Zeitpunkt infiziert hatten. Offiziell war zuvor immer nur von 50.000 Fällen die Rede gewesen. China meldet bis heute offiziell nur 87.027 Infektionen mit dem Coronavirus in der chinesischen Metropole. Die Zahl der Todesfälle wird seit Langem unverändert mit 4634 angegeben. Die Zahlen waren international schon länger angezweifelt worden.

Kritik an chinesischer Informationspolitik

Es könne zu Beginn des Jahres eine Untererfassung an Fällen gegeben haben, räumte der Gesundheitsexperte Huang Yanzhong von der in New York ansässigen Denkfabrik Council on Foreign Relations gegenüber der Nachrichtenagentur AFP ein. Er verwies auf das „Chaos Ende Januar und Anfang Februar, als eine große Zahl von Menschen nicht getestet oder nicht exakt auf Covid-19 getestet wurde“. Eine weitere mögliche Erklärung: In China werden Menschen mit positivem PCR-Test nicht als infiziert gezählt, falls sie keine Symptome haben. In der Antikörperstudie wären aber auch solche Fälle erfasst worden.

Für seine Informationspolitik in Bezug auf den Corona-Ausbruch war China schon mehrfach vom Ausland kritisiert worden. Im Inland ist zudem eine unabhängige Berichterstattung kaum möglich. So wurde in China am Montag die Juristin und Bürgerjournalistin Zhang Zhan wegen „Unruhestiftung“ zu vier Jahren Haft verurteilt, weil sie zu Jahresbeginn aus dem abgeriegelten Wuhan berichtet hatte.