Coronavirus: Deutschlandkarte zeigt, wo Impfzentren entstehen

Anzeige

Anzeige

In der Regel soll in jedem Kreis und in jeder kreisfreien Stadt ein Impfzentrum entstehen. In bevölkerungsreichen Gebieten sind mehrere Einrichtungen geplant. Berlin zum Beispiel will seine Bürger an sechs verschiedenen Standorten gegen Sars-CoV-2 immunisieren: unter anderem im kürzlich stillgelegten Flughafen Tegel. Hamburg funktioniert lediglich die Messehallen zu einer großen Impfstation um. Dort sollen 7.000 Impfdosen pro Tag verabreicht werden.

Einige Bundesländer wie Thüringen und Rheinland-Pfalz geben die genauen Standorte der Impfzentren nicht bekannt, um ungebetene Gäste fernzuhalten. Wer für eine Impfung berechtigt ist, kann einen Termin vereinbaren und bekommt dann den Ort genannt. Einige Bundesländer haben ihre Planungen noch nicht abgeschlossen. Die folgende Deutschlandkarte zeigt die derzeit bekannten Standorte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Warum werden Impfzentren errichtet?

Impfzentren sollen gewährleisten, dass die Impfstoffe korrekt gelagert werden. Manche Impfstoffe brauchen extrem niedrige Temperaturen, die in Hausarztpraxen oder Apotheken nicht ohne Weiteres garantiert werden können. Dazu kommt, dass in Zentren, in denen täglich Hunderte Menschen geimpft werden, Impfstofflieferungen in großen Mengen aufgebraucht werden, bevor sie verfallen. Dies ist insbesondere in Anbetracht der wohl anfänglichen Impfstoffknappheit wichtig.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Wie wurden die Standorte ausgewählt?

Anzeige

Bei der Auswahl der Standorte stand im Vordergrund, die Impfzentren möglichst an zentral gelegenen Stellen einzurichten, damit in kurzer Zeit möglichst viele Menschen versorgt werden können. Die Zentren sollen gut mit dem Auto und dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar sein. Das jeweilige Gebäude muss ausreichend Platz bieten, damit alle Beteiligten Abstand halten können. Die Örtlichkeiten sind ganz verschieden: In Wuppertal wird ein Universitätscampus genutzt, in Pforzheim eine Eissporthalle und in Freising eine ehemalige Kaserne. Viele Veranstaltungshallen, die während der Corona-Pandemie ohnehin kaum genutzt werden können, finden nun einen neuen Verwendungszweck. Neben den stationären Impfzentren werden mobile Impfteams im Einsatz sein, um unter anderem die Bewohner von Altenpflegeheimen zu versorgen.

Welches Personal wird benötigt?

Anzeige

Ärztinnen und Ärzte müssen über Wirkung und Nebenwirkungen aufklären. Die Impfung selbst kann von medizinischen Fachangestellten vorgenommen werden. Darüber hinaus werden Mitarbeiter mit kaufmännischer Ausbildung gebraucht, um den Ablauf zu verwalten. Die kassenärztlichen Vereinigungen und das Deutsche Rote Kreuz versuchen, ausreichend Personal zu rekrutieren und wenden sich dafür auch an Ärzte im Ruhestand und in Elternzeit. In den Stellenanzeigen ist die Rede von einer Anstellungsdauer von sechs Monaten. Die Impfzentren sollen nur so lange die Massenimpfung übernehmen, bis die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte diese Aufgabe weiterführen können.

Wer darf sich impfen lassen?

Die Nationale Impfstrategie regelt die Verteilung von Corona-Impfstoffen in zwei Phasen: In der ersten Phase können sich Risikogruppen und exponierte Teile der Bevölkerung impfen lassen. In der zweiten Phase steht die Impfung der Gesamtbevölkerung offen. Die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut (Stiko) hat gemeinsam mit Vertretern des Ethikrats und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ein Konzept entwickelt, in welcher Reihenfolge in Deutschland geimpft werden soll. Demnach sind zuerst Bewohner von Altenpflegeheimen und allgemein Menschen über 80 Jahren zu impfen. Ebenfalls frühzeitig an der Reihe ist Krankenhauspersonal, das vielen infizierten Menschen begegnet und Patienten aus Risikogruppen behandelt. Vorrang vor der allgemeinen Bevölkerung bekommen zudem Altenpfleger, Vorerkrankte und Menschen, die auf besonders engem Raum miteinander wohnen, etwa in Asylbewerberunterkünften und Obdachlosenheimen. Auch Lehrkräfte und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen der Landes- und Bundesregierungen sollen mit Priorität geimpft werden.

Anzeige

Wie oft muss die Impfung wiederholt werden?

Bei den am weitesten fortgeschrittenen Impfstoff-Kandidaten ist davon auszugehen, dass zwei Impfdosen im Abstand von wenigen Wochen für den Aufbau eines Immunschutzes nötig sind. Wie lange der Schutz anhält und ob dadurch die Weitergabe des Virus unterbunden werden kann, ist noch unklar.

Wer zahlt die Impfungen?

Die Bundesregierung ist für die Beschaffung der Impfstoffe zuständig, in einem ersten Schritt werden laut Gesundheitsministerium fünf bis acht Millionen Dosen zur Verfügung stehen. Die logistische Aufgabe, die Impfungen vor Ort zu organisieren, übernehmen die Länder und Kommunen. Die Länder und die Krankenversicherungen teilen sich die Kosten für den Aufbau und den Betrieb der Impfzentren. Wenn in einer späteren Phase im kommenden Jahr Hausärzte ihre Patienten impfen, übernehmen wie üblich die jeweiligen Krankenversicherungen die Kosten.

Anzeige

Hat Deutschland bereits Lieferungen vereinbart?

Die EU-Kommission schließt derzeit im Auftrag der Mitgliedstaaten zentral Verträge mit Herstellern möglicher Impfstoffe. Das Ziel ist es, günstigere Konditionen zu bekommen und schnellere Lieferungen zu erwirken. Mit sechs Anbietern hat die Kommission bereits Verträge geschlossen: AstraZeneca, Biontch/Pfizer, Curevac, Johnson & Johnson, Moderna und Sanofi-GSK. Die Impfdosen werden nach Zulassung und Produktion entsprechend der Bevölkerungsgröße unter den Mitgliedsstaaten aufgeteilt.

Wann können die Impfungen beginnen?

In den meisten Bundesländern sollen die Impfzentren ab Mitte Dezember einsatzbereit sein. Offen ist allerdings, ob das Serum, mit dem die Pandemie bekämpft werden soll, bis dahin bereits durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen ist. Die EMA hat angekündigt, den Antrag der Unternehmen Biontech und Pfizer möglichst schnell zu bearbeiten. Ebenfalls geprüft wird die Zulassung des Impfstoffs der Firma Moderna. Die Zulassung beantragt haben zudem die Universität Oxford und AstraZeneca.

Es ist gut möglich, dass nach und nach mehrere Impfstoffe zugelassen werden. Die Zulassung eines Impfstoffs heißt aber noch nicht, dass dieser sofort für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen wird. Er muss noch in ausreichender Menge produziert und verteilt werden.