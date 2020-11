WHO warnt: Corona-Lockerungen über Weihnachten sind riskant

Anzeige

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor Lockerungen von Corona-Restriktionen über Weihnachten, wenn Behörden das Infektionsgeschehen nicht voll unter Kontrolle haben. „Wenn sich Menschen untereinander anstecken und wenn ein Land nicht die nötige Infrastruktur hat, um Fälle zu verfolgen und Kontakte zu isolieren und in Quarantäne zu schicken, dann wird eine Lockerung zu stärkeren Ansteckungen führen“, sagte WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan am Montagabend in Genf.

Kontaktbeschränkungen über die Feiertage könnten für Frustration sorgen

Regierungen müssten sich im Klaren sein, dass sie nur Risiken abwägen könnten. Eine wissenschaftliche Formel, welche Lockerungen vertretbar oder wie viele Feiertage ohne größere Auflagen sicher seien gebe es nicht. „Es gibt nur ein höheres und niedrigeres Risiko, dass die Situation sich bessert oder verschlimmert“, sagte er.



Regierungen müssten die Risiken einer stärkeren Ausbreitung des Virus mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Risiken der Beibehaltung von Beschränkungen abwägen. Wenn Menschen sich über die Feiertage nicht treffen dürften, entstehe eine große Frustration, eine Corona-Müdigkeit und womöglich Widerstand gegen die Maßnahmen, betonte er zugleich.

13.554 neue Corona-Infektionen bis Dienstagmorgen gemeldet

Am Mittwoch wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder erneut zusammenkommen, um über den weiteren Umgang mit der Corona-Epidemie in Deutschland zu beraten. Schon im Vorfeld wurde bekannt, dass sich die Ministerpräsidenten auf weitere Kontaktbeschränkungen verständigt haben. So sollen beispielsweise zwischen dem 23. Dezember und 1. Januar nur Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis maximal zehn Personen erlaubt sein.

Virologen wie Isabella Eckerle von der Universität Genf sprechen sich schon seit längerer Zeit für konsequente Corona-Maßnahmen für die Wintermonate aus. „Nur so kommen wir gut durch die nächsten Monate und verhindern Krankheit, Todesfälle und wirtschaftlichen Schaden“, schrieb Eckerle auf Twitter. Ziel müsse es sein, die Inzidenzen zu senken, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten und die Kontaktnachverfolgung weiterhin zu gewährleisten.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) bis Dienstagmorgen 13.554 neue Corona-Fälle – knapp 870 Fälle weniger als eine Woche zuvor. Das Infektionsgeschehen scheine sich zu stabilisieren, die Fallzahlen steigen nicht mehr so rasant, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag in Berlin. „Das ist eine gute Nachricht. Wir wissen aber nicht, ob das schon eine Trendwende ist.“