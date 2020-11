WHO: Europa registriert fast die Hälfte der Corona-Neuinfektionen

Anzeige

Genf. Fast die Hälfte aller Corona-Neuinfektionen in der vergangenen Woche sind nach Zählung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Europa registriert worden. Aus den 54 Staaten, die die WHO der Europaregion zurechnet, seien 46 Prozent der rund vier Millionen neuen Corona-Fälle der vergangenen Woche gemeldet worden, teilte die Organisation am Mittwoch mit.

Vermutlich weil unter anderem in einigen dieser Staaten strikte Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen zu greifen schienen, sei die Zahl der Neuinfektionen um zehn Prozent gegenüber der Vorwoche gesunken. Die Zahl der Toten wiederum stieg auf mehr als 29.000 innerhalb einer Woche.

Lediglich Südostasien verzeichnet Rückgang

In der Region Amerika stieg die Zahl der gemeldeten Fälle in der vergangenen Woche um 41 Prozent. Das könnte bedeuten, dass dort ebenfalls die Totenzahlen steigen könnten. Diese schlagen sich in der Regel erst zeitverzögert nieder. Die einzige Region, in der die WHO vergangene Woche einen Rückgang an Infektionen und Todesfällen registrierte, war Südostasien. Die Länder dort sind anders als Europa und die USA nicht von einer harten zweiten Corona-Welle getroffen worden.