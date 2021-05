WHO: Raucher sind besonders durch Covid-19 gefährdet

Anzeige

Genf. Raucher sind in der Corona-Pandemie laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) besonders stark gefährdet. Die Konsumenten von Zigaretten und anderen Tabakwaren hätten ein bis zu 50 Prozent größeres Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken und zu sterben als Nichtraucher, erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf.

Anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai betonte Tedros, dass der Verzicht auf Zigaretten und andere Tabakprodukte die Gesundheit allgemein stärke. Nichtraucher hätten ein geringeres Risiko, an Krebs zu erkranken oder einen Herzinfarkt zu erleiden als Raucher.

Weltweit äußern laut WHO rund 780 Millionen Menschen den Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören. Die Zahl der Raucher weltweit gibt die WHO mit 1,3 Milliarden an. Mehrere Millionen Menschen sterben pro Jahr an den Folgen des Tabakkonsums.