WHO empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff auch für Menschen über 65 Jahren

Das Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) der WHO hat seine Empfehlungen bezüglich des Corona-Impfstoffs von Astranzenca veröffentlicht. Die WHO-Experten empfehlen den Impfstoff auch für Menschen über 65 Jahren. Die Experten haben auch die Wirksamkeit des Impfstoffes gegenüber der Corona-Varianten bewertet. Im Falle der britischen und südafrikanischen Coronavirus-Varianten empfiehlt der Rat trotz einer möglichen geringeren Wirksamkeit, gebe es keinen Anlass die Anwendung des Impfstoffs nicht zu empfehlen - auch in Ländern, in denen die Varianten auftreten.

Der Gesundheitsminister von Südafrika Zweli Mkhize hatte vor wenigen Tagen den Einsatz des Impfstoffs von Astrazeneca und der Universität Oxford gestoppt, weil dieser nicht vor Infektionen mit der Variante 501Y.V2 schütze, die einen milden bis moderaten Verlauf hätten. Die WHO-Experten

Die EU-Kommission hatte 400 Millionen Impfdosen von Astrazeneca bestellt, das Vakzin ist inzwischen auch in der EU zugelassen.