WHO-Delegation erforscht Corona-Ursprung in China – Drosten verpasst Anmeldung

War es das Gürteltier? War es eine Fledermaus? Um die Herkunft des Coronavirus endgültig wissenschaftlich zu klären, hat die WHO eine zehnköpfige Forscher-Taskforce zusammengestellt, die in China vor Ort recherchieren soll. Als am vergangenen Montag das Team vorgestellt wurde, so der „Spiegel“, fehlte ein prominenter deutscher Name.

Deutschland wird in der Expertengruppe, die unter anderem die WHO zusammengestellt hat, durch Fabian Leendertz vom Robert Koch-Institut (RKI) vertreten. Leendertz ist Experte für Zoonosen, also für Infektionen von tierischen Trägern auf den menschen, so wie es derzeitigen Kenntnissen nach auch beim Sars-CoV-2-Virus der Fall war.

Nicht dabei allerdings ist Christian Drosten, der sich über Deutschland hinaus als Corona-Experte einen Namen gemacht hat und schon vor der Covid-19-Pandemie international hohe Wertschätzung genoss. Umso unverhohlener seine Enttäuschung. Auf Twitter schrieb Drosten: „Viele Wissenschaftler hätten gern bei dieser Mission mitgemacht. Ich frage mich, wie die auf der Liste ausgewählt wurden.“

Doch offensichtlich wurde Drosten gar nicht übergangen – er hatte wohl nur versäumt, sich für die Reise zu bewerben. Seine niederländische Kollegin, die Virologin Marion Koopmans, schrieb ihm dementsprechend auf Twitter, es habe einen Aufruf auf der Seite der WHO-Global Outbreak Alert and Response Networks (GOARN) gegeben.

Drosten wusste von dem Aufruf offenbar nichts. Enttäuscht bemerkte er auf Twitter, wie schade das sei.

Laut „Spiegel“ hatte die WHO am 28. August eine Anfrage an GOARN-Mitglieder geschickt, zu denen Drosten auch gehört. 38 Wissenschaftler hätten sich daraufhin gemeldet.