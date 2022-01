WHO: Zahl der Corona-Neuinfektionen weltweit um rund 55 Prozent gestiegen

Anzeige

Anzeige

Genf. Die Zahl der neuen Coronavirus-Infektionen ist der Weltgesundheitsorganisation zufolge in der vergangenen Woche weltweit um rund 55 Prozent gestiegen. In dem Zeitraum habe es etwa 15 Millionen neue Fälle gegeben, hinzu kämen mehr als 43.000 Todesfälle, teilte die WHO in ihrem wöchentlichen Bericht mit, der am Dienstagabend veröffentlicht wurde.

400 prozentiger Anstieg in Asien - Afrika meldet sogar Rückgang

Afrika sei die einzige Weltregion gewesen, die vergangene Woche keine Zunahme der Coronavirus-Fälle gemeldet habe. Dort sei die Zahl um elf Prozent zurückgegangen. Die stärkste Zunahme bei Coronavirus-Infektionen gab es der WHO zufolge im Südosten von Asien. Dort hätten sie um mehr als 400 Prozent zugelegt.

Anzeige

Auch in Europa steigen die Infektionszahlen. In zwei Monaten könnte sich schon über die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben, warnte die WHO unter Berufung auf eine Hochrechnung am Dienstag. Omikron stelle eine Flutwelle dar, die von West nach Ost über die europäische Region hinwegfege und zu dem Anstieg der Delta-Zahlen hinzukomme, den die Länder bis Ende 2021 erlebt hätten.