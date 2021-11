WHO: Zahl der Corona-Fälle geht weltweit zurück – außer in Europa

Anzeige

Anzeige

Europa ist die einzige Region der Welt, in der sowohl die Zahl der Corona-Neuinfektionen als auch die Zahl der Todesfälle stetig zunimmt. Wie die Weltgesundheitsorganisation am Mittwoch meldete, stieg die Zahl der mit Corona verbundenen Todesfälle dort in der vergangenen Woche um zehn Prozent. Es war die sechste Woche in Folge, in der die Verbreitung des Virus auf dem Kontinent zunahm.

Zahl der Neuinfektionen in Europa um sieben Prozent gestiegen

In ihrem wöchentlichen Pandemie-Bericht gab die WHO an, dass weltweit rund 3,1 Millionen neue Fälle aufgetreten seien, was einen Anstieg von etwa einem Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Fast zwei Drittel davon – 1,9 Millionen Infektionen – traten in Europa auf, wo die Zahl der Fälle um sieben Prozent stieg. Die Länder mit den meisten neuen Fällen weltweit waren die Vereinigten Staaten, Russland, Großbritannien, die Türkei und Deutschland.

Anzeige

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

WHO warnt vor Hunderttausenden Todesopfern

Die Zahl der wöchentlichen Corona-Todesfälle sank weltweit um rund vier Prozent. Sie ging in allen Regionen der Welt zurück – außer in Europa. Von den 61 Ländern, die die WHO zu ihrer europäischen Region zählt, die Russland einschließt und sich bis nach Zentralasien erstreckt, meldeten 42 Prozent in der vergangenen Woche einen Anstieg der Fälle um mindestens zehn Prozent.

In Nord- und Südamerika sanken die wöchentlichen Neuinfektionen um fünf Prozent und die Zahl der Todesfälle um 14 Prozent, wobei die höchsten Zahlen aus den Vereinigten Staaten gemeldet wurden. In Südostasien und Afrika sind die Corona-Todesfälle um etwa ein Drittel zurückgegangen, obwohl es in diesen Regionen an Impfstoffen mangelt.

Hans Kluge, der WHO-Direktor für Europa, warnte vergangene Woche, dass Europa bis Februar weitere 500.000 Todesopfer zu beklagen haben könnte, wenn nicht mehr Maßnahmen ergriffen werden, um Corona zu stoppen.