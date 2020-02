WHO befürchtet weltweiten Engpass bei Schutzkleidung wegen Coronavirus

Anzeige

Genf. Der Kampf gegen das Coronavirus droht zu einem weltweiten Engpass an Schutzkleidung zu führen. Das teilte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag in Genf mit. "Wir schicken Tests, Masken, Handschuhe, Atemschutz und Kittel in alle Regionen der Welt, aber die Welt blickt einem chronischen Mangel an persönlicher Schutzausrüstung entgegen, wie Sie sich vielleicht vorstellen können", sagte Ghebreyesus.

Am Freitagnachmittag ergänzte er in einer Pressekonferenz, dass der Bedarf 100 Mal höher und die Preise teilweise 20 Mal höher seien als gewöhnlich. Aufgrund des Engpasses müsse nun darauf geachtet werden, dass die richtigen Menschen das Equipment erhielten. "An erster Stelle stehen dabei die Ärzte und Pfleger, danach folgen Verwandte und Freunde, die Kranken helfen", erklärte Ghebreyesus.

WHO-Experte Michael Ryan betonte, dass der Verkauf von einfachen Masken nicht der Auslöser der Besorgnis sei. "Aber es wird zu einem Problem, wenn der zivile Markt mit Spezialmasken geflutet wird," warnte der Gesundheitsexperte.

Der WHO-Chef betonte aber auch einige Fortschritte der vergangenen Tage. So seien seit Dienstag weitere Länder seinem Appell gefolgt, ebenfalls ihre Daten zum Coronavirus mit der WHO zu teilen. "Mehrere Länder haben diese lebenswichtigen Daten mit uns geteilt und andere haben in Aussicht gestellt, dass sie das bald ebenfalls machen werden", so Ghebreyesus.

"Gute Nachricht" vom WHO-Chef

Zugleich verkündete Ghebreyesus am Freitag eine "gute Nachricht", wie er selber sagte: „Die Zahlen könnten wieder steigen, aber die letzten zwei Tage zeigten einen Abwärtstrend“, erklärte er zu den jüngst gemeldeten Neuinfektionen durch den Virus.

Die Zahl der Ansteckungen in China legte innerhalb eines Tages um 3143 zu. Damit waren 31.161 Fälle bestätigt, so die Gesundheitskommission in Peking am Freitag. Es war der zweite Tag in Folge, an dem nicht mehr neue Ansteckungen als am Vortag gemeldet wurden. Innerhalb eines Tages starben aber wieder 73 Patienten an der neuartigen Lungenkrankheit - so viele wie am Vortag. Damit gibt es in China 636 Todesfälle.

Lage in China derzeit stabil, sagen WHO-Experten

Ob mit den neuen Zahlen bereits ein Trend bei den Ansteckungen erkennbar ist, ist offen, da die Statistik auch mit der Zahl der laufenden Untersuchungen schwanken kann. Der Verlauf der Epidemie ist aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schwer vorherzusagen. Abgesehen von den besonders betroffenen Gebieten in Zentralchina scheine die Lage in China im Moment relativ stabil zu sein, sagte WHO-Experte Michael Ryan in Genf.

Am Wochenende möchte die Bundesregierung weitere Deutsche mit einigen Angehörigen aus Wuhan zurückholen. Es gebe dort „einzelne Personen“, die sich erst nach dem Rückholflug am vergangenen Samstag gemeldet oder es nicht rechtzeitig zum Flughafen geschafft hätten, hieß es aus dem Auswärtigen Amt am Donnerstagabend. „Wir bemühen uns intensiv darum, auch diesen Personen eine Ausreise zu ermöglichen.“ Insgesamt sollen etwa 20 Menschen nach Deutschland kommen.

RND/dpa