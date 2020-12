Wer wird zuerst geimpft? Kommission legt offizielle Impfempfehlung vor

Anzeige

Die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut (Stiko) hat ihre Empfehlung für die Covid-19-Impfung veröffentlicht. „Aufgrund begrenzter Impfstoffverfügbarkeit soll die Impfung zunächst nur Personengruppen angeboten werden, die ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe einer COVID-19-Erkrankung haben oder die beruflich entweder besonders exponiert sind oder engen Kontakt zu vulnerablen Personengruppen haben“, heißt es darin. „Der alles entscheidende Risikofaktor für eine schwere Covid-19-Erkrankung ist das hohe Alter“, sagte der Vorsitzende der Stiko, Thomas Mertens. Durch eine zielgerichtete Impfung dieser Gruppen könnten die meisten Krankenhauseinweisungen verhindert und die Kliniken damit spürbar entlastet werden, erklärte er.

Die Empfehlung der Stiko ist Grundlage für eine entsprechende Rechtsverordnung zur Impfstrategie, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag unterschreiben will.

Die Impfung solle zunächst Personen über 80 Jahren und Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen angeboten werden. Gleichzeitig empfiehlt die Stiko die Impfung von medizinischem Personal mit sehr hohem Ansteckungsrisiko und Personal in der Altenpflege. „Der alles entscheidende Risikofaktor für eine schwere COVID-19-Erkrankung ist das hohe Alter“, sagt Prof. Thomas Mertens, der Vorsitzende der STIKO in einer Mitteilung des RKIs.

Insgesamt gibt die Empfehlung sechs Gruppen vor, die geimpft werden, bevor der Stoff für jedermann verfügbar sein soll. Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, betonte, es werde dauern, bis ein relevanter Teil der Bevölkerung durch die Impfung vor Covid-19 geschützt ist. Außerdem sei bislang unklar, in welchem Maße die Impfung auch Übertragungen des Virus verhindert oder zumindest reduziert. Um Infektionen zu vermeiden, blieben Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Abstandhalten und Alltagsmaske „weiter essentiell“, sagte Wieler.

In der Stufe 1 sollen demnach folgende Personengruppen geimpft werden:

Bewohner und Bewohnerinnen von Senioren- und Altenpflegeheimen

Personen im Alter von ≥ 80 Jahren

Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen (z. B. in Notaufnahmen, in der medizinischen Betreuung von COVID-19-Patient und Patientinnen)

Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen (z. B. in der Onkologie oder Transplantationsmedizin)

Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege

Andere Tätige in Senioren- und Altenpflegeheimen mit Kontakt zu den Bewohner und Bewohnerinnen

Innerhalb dieser Stufe seien die Über-80-Jährigen und die Bewohner von Altenpflegeheimen besonders gefährdet und sollten daher „trotz schwerer Erreichbarkeit, zu Beginn der Impfaktionen geimpft werden“.

Bei zunehmender aber weiterhin limitierter Impfstoffverfügbarkeit sollen dann Personen der Stufe 2 geimpft werden, gefolgt dann jeweils von den nachhfolgenden Stufen.

Zu Stufe 2 zählt die Stiko:

Personen im Alter zwischen ≥ 75-79 Jahren

Personen mit hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen

Personen mit einer Demenz oder geistigen Behinderung in Institutionen

Tätige in der ambulanten oder stationären Versorgung von Personen mit Demenz oder geistiger Behinderung

Personen mit Down-Syndrom (Trisomie 21)

Zur Stufe 3 zählt die Stiko:

Personen im Alter von zwischen ≥ 70-74 Jahren,

Personen nach Organtransplantation,

Personen mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko

Bewohner und Bewohnerinnen und Tätige in Gemeinschaftsunterkünften

Enge Kontaktpersonen von Schwangeren

Enge Kontaktpersonen bzw. Pflegende von Personen mit hohem Risiko

Personal mit moderatem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen und in Positionen, die für die Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur besonders relevant sind

Teilbereiche des ÖGD

Zur Stufe 4 zählt die Stiko:

Personen im Alter von ≥ 65 – 69 Jahren

Personen mit Vorerkrankungen mit moderat erhöhtem Risiko und deren engste Kontaktpersonen

Personal mit niedrigem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen

Lehrer und Lehrerinnen

Erzieher und Erzieherinnen

Personen mit prekären Arbeits- und/oder Lebensbedingungen

Zur Stufe 5 zählt die Stiko:

Personen im Alter von ≥ 60 – 64 Jahren

Personal in Schlüsselpositionen der Landes- und Bundesregierungen

Beschäftigte im Einzelhandel

Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit mit erhöhtem Expositionsrisiko

Berufsgruppen der kritischen Infrastruktur

In die Stufe 6 zählen dann alle übrigen Personen im Alter von < 60 Jahren.

Empfehlungen zur praktischen Umsetzung

Des weiteren gibt die Stiko Hinweise zur praktischen Umsetzung. So verweist sie zum Beispiel darauf, dass eine „COVID-19-Impfung eine sorgfältige Aufklärung der zu impfenden Person bzw. des verantwortlichen Vorsorgebevollmächtigte“ voraussetze. Nach der Impfung empfiehlt die Stiko einen „Nachbeobachtungszeitraum“ von mindestens 5 Minuten - deutlich länger bei bestimmten Risikogruppen.

Eine begonnene Impfserie müsse zunächst auch mit dem gleichen Produkt abgeschlossen werden - auch wenn zwischenzeitlich andere Impfstoffe zugelassen worden seien. Die Vervollständigung einer Impfserie habe auch Priorität vor der Impfung neuer Personen. „Dafür soll entsprechend Impfstoff zurückgelegt werden.“ Zur Frage wann Menschen, die bereits eine Sars-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, geimpft werden, gibt die Stiko derzeit noch keine Empfehlungen. „Die Impfung ist daher vorerst in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen“, heißt es zudem.

Die erste EU-Zulassung für einen Impfstoff gegen das Coronavirus könnte noch vor Weihnachten kommen. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) teilte am Dienstag mit, dass sie am 21. Dezember über den Antrag für das Mittel von Biontech und Pfizer befinden will. Über die Zulassung entscheidet danach die EU-Kommission. Bleibt es bei dem Termin, geht Gesundheitsminister Spahn von einem Start der Impfungen in Deutschland am 27. Dezember aus.