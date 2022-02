Weniger Corona-Fälle in den USA: „Omikron gehen die Menschen aus, die es anstecken kann“

Anzeige

Anzeige

New York. In den USA stabilisiert sich der Trend zu rückläufigen täglichen Coronavirus-Infektionen und Krankenhauseinweisungen wegen Covid-19. Am Samstag lag die amtlich bestätigte Zahl der Coronavirus-Fälle noch knapp über 100.000, nachdem sie am 16. Januar noch nach Daten der Johns-Hopkins-Universität bei 800.850 gelegen hatte. In New York gingen die Infektionen in den vergangenen zwei Wochen um mehr als 50 Prozent zurück.

„Ich denke, was den Rückgang beeinflusst ist natürlich, dass Omikron die Menschen ausgehen, die es anstecken kann“, sag Professor Thomas Russo, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten an der Universität von Buffalo. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 ging US-weit von 146.534 am 20. Januar auf 80.185 in der Woche bis 13. Februar zurück.

Ursache Herdenimmunität?

Dr. William Schaffner von der Medizinischen Fakultät der Vanderbilt-Universität sagte am Sonntag, der Rückgang der Infektionen und Krankenhausbehandlungen sei ermutigend. Er stimmte der These zu, dass das viel mit Herdenimmunität zu tun haben könnte. „Es gibt zwei Seiten der Omikron-Variante“, sagte er. „Die schlechte Seite ist, dass es viele Menschen anstecken und etwas krank machen kann. Die gute Seite ist, dass es viele Leute anstecken und ein bisschen krank machen kann, weil es auf diese Weise eine Menge an natürlicher Immunität hervorbringt.“

Anzeige

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Schaffner betonte aber, dass es noch zu früh sei, die Pandemie als überwunden – „mission accomplished“ – zu bezeichnen. Er würde da noch ein oder zwei Monate abwarten. Restriktionen sollten nicht zu schnell gelockert und aufgehoben werden.

Anzeige

„Mein eigener kleiner Rat ist, besser eine Maske einen Monat zu lange tragen, als sie einen Monat zu früh abzunehmen und plötzlich eine andere Welle zu bekommen.“