Pfizer kürzt vorübergehend Impfstofflieferungen für Europa

Anzeige

Anzeige

Pfizer hat angekündigt, ab kommender Woche für einen gewissen Zeitraum weniger Impfstoffdosen von Biontech zu liefern als geplant. „Die vorübergehende Reduzierung betrifft alle europäischen Länder“, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der staatlichen Gesundheitsbehörde Norwegens. Für Norwegen bedeute dies, dass das Land in der kommenden Woche 7800 Dosen weniger als geplant erhalten werde, wird Geir Bukholm, Direktor für Infektionskontrolle, im Schreiben zitiert. Demnach würden für das Land in der kommenden Woche nur noch 36.075 Impfstoffdosen erwartet. Zuvor waren es 43.875.

Ob und wie viele Dosen konkret für Lieferungen nach Deutschland und in weitere Länder in Europa betroffen sind, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Pfizer selbst erteilt für die Lieferungen nach Deutschland anscheinend keine Auskunft und verweist auf den Impfstoffhersteller selbst. „Biontech ist in Deutschland sowohl Zulassungsinhaber des Impfstoffs als auch Inhaber der Vermarktungsrechte an BNT162b2″, wurde dem RND auf Anfrage mitgeteilt. Im Augenblick könne man zu der Meldung der norwegischen Gesundheitsbehörden keine Auskunft geben, sagte eine Sprecherin von Biontech gegenüber dem RND. Im Laufe des Tages werde aber eine Mitteilung von Biontech veröffentlicht.

Der Rückgang sei auf eine Umstrukturierung der Produktion bei Pfizer zurückzuführen, um die Produktionskapazitäten aufstocken zu können, geht aus der Mitteilung aus Norwegen hervor. Damit könne die Impfstoffproduktion von derzeit 1,3 Milliarden Dosen pro Jahr auf zwei Milliarden Dosen pro Jahr gesteigert werden.

Der mRNA-Impfstoff von Biontech war das erste Vakzin gegen Covid-19, das in der EU zugelassen wurde. Anfang Januar folgte ein ähnliches Mittel von Moderna – und voraussichtlich Ende Januar könnten die EU-Behörden auch den Vektorimpfstoff von Astra Zeneca zulassen.