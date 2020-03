Wegen Coronavirus: Diese Konzerte werden abgesagt

Anzeige

Hannover. Nach Geisterspielen im Fußball kommen nun die Geisterkonzerte in der Kultur - oder Absagen von Konzerten. Weltstars wie Madonna und Miley Cyrus haben ihre Konzerte bereits wegen der Corona-Krise abgesagt, auch in Deutschland sind einige Auftritte gecancelt.

Carlos Santana sagt Europa-Termine seiner Tour ab

Stargitarrist Carlos Santana (72) hat die Europa-Termine seiner „Miraculous 2020 World Tour“ abgesagt. Der Künstler habe mitgeteilt, dies sei die Folge gesundheitsbehördlicher Entscheidungen und lokaler Reisebeschränkungen, teilte der Veranstalter Live Nation am Dienstag in Frankfurt mit. Damit entfallen auch die geplanten Santana-Konzerte am 22. März in München und einen Tag später in Köln in der Lanxess-Arena. Die Tour solle 2021 nachgeholt werden, Termine stünden aber noch nicht fest, erklärte der Veranstalter.

AnnenMayKantereit-Konzert in Flensburg behördlich verboten

Die Kölner Band AnnenMayKantereit sollte eigentlich am Dienstagabend (10. März) in der Freiburger Sick-Arena spielen. Doch der Krisenstab der Stadt hat am selben Tag beschlossen, Großveranstaltungen zu verbieten. Und das trifft auch das AMK-Konzert. Ein Ersatztermin ist geplant.

Richard Marx tritt nicht mehr in Europa auf

Der US-Sänger und Songwriter Richard Marx hat wegen des neuartigen Coronavirus seine Konzerte in Europa abgesagt. Es bestehe die Gefahr, dass er wegen des Virus in einem Land feststecke und seine Tour deshalb nicht fortsetzen könne, sagte der 56-Jährige in einem Instagram-Post.Wegen dieser „unvorhersehbaren Reisebedingungen“ angesichts der aktuellen globalen Gesundheitskrise wird die „Limitless“-Tour auf Herbst 2020 verschoben, wie das Musikunternehmen BMG am Dienstag mitteilte. Am Montag (16.3.) wollte Marx seine Deutschlandtour in Hamburg beginnen. Die Absage betrifft alle europaweit geplanten Konzerte. Deutschlandweit sind sechs Konzerte betroffen - Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Frankfurt und Leipzig. Bei der Suche nach Ersatzterminen solle die neue Tour weitestgehend ähnlich geplant werden, versprach Marx auf Instagram.

Plácido Domingo sagt Auftritt an der Staatsoper Hamburg ab

Der spanische Opernsänger Plácido Domingo hat seine für März und April geplanten Auftritte im Rahmen der „Italienischen Opernwochen“ an der Hamburger Staatsoper wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt. „Die Absage erfolgt auf Grund von medizinischen Empfehlungen bezüglich Alter und Komorbidität, was ein hohes Risiko im Falle einer Infektion mit Covid-19 bedeutet“, teilte die Staatsoper am Dienstag in Hamburg mit. Der 79 Jahre alte Domingo gilt demnach als gesundheitlich angeschlagen. Er hätte in der Oper „Simon Boccanegra“ am 22. und 26. März sowie am 2. April auftreten sollen. Sein Auftritt stand zuletzt bereits nach Vorwürfen zahlreicher Frauen wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe gegen ihn in Frage. Domingo hatte sich daraufhin bei den Frauen entschuldigt.Die Opern sollen dem Konzerthaus zufolge trotz der Absage Domingos aufgeführt werden.

Madonna sagt Konzerte in Paris ab

Popstar Madonna hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zwei Konzerte ihrer aktuellen „Madame X“-Tour in Paris abgesagt. Das habe der Konzertveranstalter Live Nation entschieden, nachdem in Frankreich Großverstantaltungen mit mehr als 1000 Menschen untersagt worden waren, hieß es auf der offiziellen Webseite der Künstlerin. Die Konzerte sollten am 10. und 11. März im Grand Rex stattfinden. Fans können sich den Ticketpreis zurückerstatten lassen. Beide Konzerte waren zuvor bereits wegen einer Verletzung verschoben worden.

Kölner Gürzenich-Orchester spielt Geisterkonzert

Erst Geisterspiele, nun auch noch Geisterkonzerte: Das Kölner Gürzenich-Orchester spielt wegen der Ausbreitung des Coronavirus ein Konzert ohne Publikum. Grund sei der Erlass der Landesregierung zur Absage von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern, teilte die Orchesterleitung am Dienstagnachmittag mit. Das für den Abend geplante Konzert mit Werken von Hector Berlioz und Charles Ives werde aber trotzdem in der Kölner Philharmonie stattfinden - und per Livestream im Internet übertragen. „The music must go on!“, schrieben die Musiker auf ihrer Webseite. „In diesem Sinne freuen wir uns auf unser erstes Geisterkonzert mit Ihnen!“ In das Konzerthaus passen mehr als 2000 Besucher.

Bayerische Staatsoper überträgt Stücke im Netz

Die Bayerische Staatsoper will während der Schließung wegen des Coronavirus ausgewählte Stücke trotzdem auf die Bühne bringen - vor leeren Rängen. Zuschauer könnten die Aufführungen live übers Internet verfolgen, sagte ein Sprecher am Dienstag in München. Livestreams seien unter anderem geplant von dem Akademiekonzert am 16. März und von der Premiere des Balletts „Schwanensee“. Zudem werde die Oper einzelne Vorstellungen als Video-on-Demand anbieten. Ein entsprechender Online-Spielplan soll in Kürze im Internet veröffentlicht werden. Von der Schließung betroffen ist auch die Uraufführung „7 Deaths of Maria Callas“ der Performance-Künstlerin Marina Abramovic am 11. April. Die Proben liefen trotzdem weiter, sagte der Opernsprecher. Ob und wann die Zuschauer das Stück erstmals sehen können, dazu machte er noch keine Angaben. Man werde aber einen Weg finden.

