Maskenpflicht in der Grundschule? Was Kinderärzte und Virologen dazu sagen

Anzeige

Anzeige

Es ist eine der noch ungelösten Fragen im Pandemie-Winter: Wie lässt sich der Schulunterricht in großen Klassen fortführen und trotzdem der Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus gewährleisten? Vor dem Treffen der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am Montag kocht die Debatte um den offenen Schulbetrieb erneut hoch.

So zeigte sich etwa die Vorsitzende der Grünen deutlich unzufrieden mit der derzeitigen Schulpolitik. „Wenn nun in der zweiten Welle der Pandemie nicht mehr herauskommt als die Forderung nach einer umfassenden Maskenpflicht auch für Sechsjährige oder Klassenbudgets für Wolldecken, ist das beschämend für Bundesregierung und Kultusministerien der Länder", äußerte Annalena Baerbock in einem Forderungskatalog, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vorliegt. Damit spielt sie unter anderem auf den jüngsten Vorschlag von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek an: Maskenpflicht im Unterricht auch für Grundschüler.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Alltagsmasken in der Schule: Verunsicherung bei Eltern

Befürchtungen, Masken könnten die Atmung beeinträchtigen, die Versorgung mit Sauerstoff gefährden oder zu einer gefährlichen Anreicherung von Kohlendioxid führen, sind unbegründet. Aus der Stellungnahme

„Maskenpflicht in der Grundschule ist pädagogisch sehr problematisch“, warnte auch Ilka Hoffmann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Kinder seien beim Lesen- und Schreiben-Lernen und auch aus emotionalen Gründen auf die Mimik angewiesen. Zudem vermutete Hoffmann auch, dass Masken die Konzentrationsfähigkeit der Kinder einschränken und zu Unwohlsein führen könnten. Sie betonte, Masken seien kein Ersatz für Abstand, Lüftungsmöglichkeiten und Hygiene. „Wo man versäumt hat, nachzurüsten in den Sommerferien.“

Eine Verpflichtung zur Maske im Schulbetrieb habe bereits zu Sorgen bei Eltern und Erziehern geführt, ob diese Maßnahme auch Risiken beinhalten könnte, beobachtet der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. In einer in dieser Woche veröffentlichten Stellungnahme gemeinsam mit dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie und der Süddeutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin betonen die Mediziner: Für gesunde Kinder und Jugendliche sei nach derzeitigem Wissensstand von keinem Gesundheitsrisiko auszugehen.

Anzeige

„Befürchtungen, Masken könnten die Atmung beeinträchtigen, die Versorgung mit Sauerstoff gefährden oder zu einer gefährlichen Anreicherung von Kohlendioxid führen, sind unbegründet“, heißt es in dem Schreiben. Auch führten Masken bei entsprechender Aufklärung von Eltern nicht zu seelischen Problemen oder gar Schäden. Vielmehr schützten Alltagsmasken das Kind und auch seine Umgebung. „Die subjektiven Probleme und das Störempfinden beim Tragen der Maske werden dennoch uneingeschränkt anerkannt“, räumen die Fachgesellschaften ein. Eine kindgerechte Vermittlung der Notwendigkeit dieser Maßnahme sei deshalb entscheidend und eine gesellschaftliche Aufgabe.

Ab welchem Alter sollten Kinder welche Masken tragen?

Masken seien wichtig zur Verhinderung der Ausbreitung von Sars-CoV-2. In der Güterabwägung von individuellen und gemeinschaftlichen Risiken könne es in der konkreten infektionsepidemiologischen Situation erforderlich, vertretbar und zumutbar sein, dass auch Kinder Masken tragen. Denn auch sie könnten Virusträger sein, die Infektion verläuft bei ihnen oft ohne auffällige Symptome. Konkret empfehlen die Gesellschaften in ihrer gemeinsamen Stellungnahme:

Kinder ab 10 Jahre können lernen, sicher und effektiv selbstständig mit einer Maske umzugehen. Sie sollten wissen, wie und wann sie die Maske wieder abnehmen können, auch um die Tragezeit zu begrenzen.

Kinder ab 6 Jahren können optional eine Maske tragen, aber sie sollten nicht dazu gezwungen werden und sie sollten sie jederzeit abnehmen können, wenn sie dies möchten. Eine größenadaptierte chirurgische Maske sei die vernünftigste Lösung. Selbst genähte Mund-Nasen-Bedeckungen könnten alternativ verwandt werden. Von Schals wird abgeraten: Sie hätten einen undefinierten Atemwegswiderstand, könnten das Gesicht bedecken und sich um den Hals wickeln.

Eine Maske sollte nur bei wachen Kindern verwandt werden, nicht bei Kindern unter 2 Jahren, nicht bei schweren Atemproblemen, wenn die Kinder die Maske nicht ohne Hilfe entfernen können oder wenn sie aufgrund einer geistigen oder körperlichen Behinderung, ihrer intellektuellen Reife oder wegen Verhaltensauffälligkeiten diese nicht bestimmungsgemäß einsetzen können.

Bei behinderten oder chronisch kranken Kindern sollte unter Mitwirkung des behandelnden Arztes eine individuelle und situationsabhängige Entscheidung für oder gegen eine Maske gefällt werden.

Virologen betonen Schutzwirkung von Masken

Anzeige

Eine Analyse von Schülern mit Sars-CoV-2 Kontakten aus Baden-Württemberg lasse für Schulen mutmaßen, dass das Tragen von Masken die Virustransmission in Schulen effektiv reduziert, betont auch die Gesellschaft für Virologie in einer Stellungnahme von Anfang November. Derzeit sei ein großes Potenzial an Fehlinformationen und Unwahrheiten aus unterschiedlichsten Quellen zur Frage, inwiefern das Tragen von Masken zum Infektionsschutz beträgt, in Umlauf.

Die manchmal geäußerte Meinung, dass die Porengröße für die winzig kleinen Viren zu groß ist, sei beispielsweise falsch. Viren würden in respiratorischen Tröpfchen ausgeschieden und nicht als einzelne freie Viruspartikel. Ein gewisses Problem sei allerdings, dass Masken nicht immer vollkommen dicht am Gesicht anliegen. „Je besser eine Maske sitzt, desto geringer ist die Gefahr, dass potentiell virushaltige Tröpfchen austreten“, erklären die Virologen. Möglichst viel Abstand zu halten reduziere die Virusübertragung beim Tragen der Maske noch weiter. Die Maßnahmen ergänzten sich.

Sind Masken beim Sport schädlich?

Mit Blick auf erste Studien fürchten auch die Virologen keine grundsätzlichen Gesundheitsrisiken beim Tragen einer Maske beim Sport. Beim Tragen von chirurgischen Masken sei unter zeitlich begrenzter Belastung keine höhergradige Beeinträchtigung der Sauerstoffversorgung oder des Abatmens von Kohlendioxid zu erwarten. Aber: „Eine Atemnot unter Belastung kann subjektiv vorhanden sein oder auch durch unterschiedliche Temperaturempfindungen hervorgerufen werden.“

Inwiefern eine sehr lange Tragedauer chirurgischer Masken Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem hat, müsse noch untersucht werden. Bei Sport treibenden jungen gesunden Männern sei es aber in einer Studie auch bei starker Belastung zu keinen nennenswerten Sauerstoff-Veränderungen im Blut gekommen. Die Ergebnisse ließen darauf schließen, dass Maskentragen bei gesunden Menschen auch bei ausgeprägter Aktivität hinsichtlich der Blutgasversorgung unschädlich ist.