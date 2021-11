Was Eltern zur Impfstoffzulassung für unter Zwölfjährige wissen müssen

Anzeige

Ende November ist mit einer Zulassungsentscheidung zum ersten Corona-Impfstoff für Kinder in der EU zu rechnen. Bislang können sich unter Zwölfjährige in der Regel nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Bei dem von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) noch zu prüfenden Mittel handelt es sich um eine veränderte Rezeptur des Impfstoffs von Biontech/Pfizer. In den USA und Israel wird damit schon geimpft.

Das Vakzin wird für die Fünf- bis Elfjährigen in einer geringeren Dosierung hergestellt – laut ersten Angaben des Herstellers auf Grundlage einer klinischen Zulassungsstudie ist es sicher, verträglich und wirksam. Die EMA gibt allerdings erst nach Prüfung der Rohdaten grünes Licht. Das Ergebnis soll dann am 25. oder 26. November verkündet werden.

Kommt die EU-Behörde zum selben Schluss wie das Unternehmen selbst, könnten sich also auch Jüngere gegen Covid-19 impfen lassen. Aber ab wann wäre damit in Deutschland zu rechnen – und welche Hürden sind noch zu nehmen? Sechs Fragen und Antworten im Überblick:

1) Wann ist mit ersten Lieferungen des Kinderimpfstoffs zu rechnen?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet mit ersten Auslieferungen der Impfstoffs von Biontech für Jüngere kurz vor Weihnachten. Da es sich beim Kinderimpfstoff um eine geringere Dosierung handele, müssten von Biontech/Pfizer erst andere Fläschchen produziert und geliefert werden. Alle EU-Staaten würden nach derzeitigem Stand um den 20. Dezember herum die erste Lieferung bekommen. Spahn rechnet damit, dass Deutschland in der Erstlieferung gut zwei Millionen Dosen erhalten wird. Damit werde man bei rund 4,5 Millionen Kindern in dieser Altersklasse die Erstnachfrage gut beantworten können.

2) Wird die Stiko die Impfung für Fünf- bis Zwölfjährige empfehlen?

Es ist noch unklar, ob und wie sich die Stiko auf Deutschland bezogen zur Impfung in dieser Altersgruppe aussprechen wird. Eine Empfehlung werde es nicht sofort nach der verkündeten EMA-Entscheidung geben, kündigte der Vorsitzende des Gremiums, Thomas Mertens, im Gespräch mit dem RND an. „Das ist nicht zu leisten. Wir werden versuchen, so schnell wie möglich nach Datenlage zu entscheiden.“

Die Abwägung sei schwierig. „Bisher haben wir nur die Daten aus den Zulassungsstudien und einzelne Informationen aus Israel und den USA“, erläuterte Mertens. „Es gibt noch keine validen Auswertungen dazu, welche möglichen Nebenwirkungen es gibt, und ob infolge der Impfungen Fälle von Myokarditis aufgetreten sind.“ Zu beachten sei auch, dass unter Zwölfjährige glücklicherweise nur sehr selten schwer erkranken und auch die Krankenhäuser nicht belasten. Er könne aber natürlich verstehen, dass Eltern in Sorge sind, weil sich das eigene Kind infizieren könnte. Darüber müsse man in der Stiko beraten, Risiken und Nutzen abwägen.

Als Argument zum Bremsen der vierten Welle sollten Impfungen bei den Kindern Mertens zufolge aber nicht ins Spiel gebracht werden. Die Infektionsdynamik beeinflussten die Impfungen in dieser Altersgruppe nicht – vielmehr sei die Grundimmunisierung bei möglichst vielen Erwachsenen und möglichst viele Booster-Impfungen bei den über 70-Jährigen entscheidend.

3) Kann auch ohne Stiko-Empfehlung geimpft werden?

Unabhängig von der Stiko-Empfehlung wird die Impfverordnung aber wohl so oder so den Weg freimachen. Darin legt das Bundesministerium für Gesundheit fest, wer Anspruch auf die Schutzimpfung hat. Gesundheitsminister Spahn verwies bereits darauf, dass nach einer Zulassung auch ohne Empfehlung der Stiko allen Fünf- bis Elfjährigen die Impfung ermöglicht werden solle.

„Es wird eine Stiko-Empfehlung geben. Ich weiß nicht, wie die aussieht“, sagte Spahn. Aber in dem Moment, wo es einen zugelassenen Impfstoff gebe, solle es wie bei allen anderen zugelassenen Impfstoffen möglich sein, nach individueller Entscheidung und Besprechung mit dem Arzt zu impfen. „Und wenn dann noch eine Empfehlung hinzutritt, umso besser.“

Allerdings ist unklar, wie viele Medizinerinnen und Mediziner auch ohne Stiko-Empfehlung impfen würden. Denn diese gilt als fachliche Orientierung für die Ärzteschaft. Handlungsmaßstab für die Ärzte sei die Stiko-Entscheidung, kündigte Kassenärzte-Chef Andreas Gassen gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland bereits an. Denkbar ist aber auch, dass es wie bei den über Zwölfjährigen zunächst eine Empfehlung durch die Stiko für Kinder mit bestimmten Risikofaktoren geben könnte. Das bleibt abzuwarten.

4) Wieso können andere Länder schon eher unter Zwölfjährige impfen?

In den USA und in Israel wurde der Weg für die Impfung der unter Zwölfjährigen bereits frei gemacht. Auch Österreich hat inzwischen nachgezogen. Dass das in diesen Ländern möglich ist, liege an einer anderen Regelung zu Haftungsfragen, erläuterte Stiko-Chef Mertens. Würde in Deutschland ein Arzt oder eine Ärztin ohne Zulassung durch die EMA impfen, haftet er oder sie selbst. „In Österreich hat man das zum Beispiel anders geregelt – da hat die Regierung die Haftung übernommen“, erklärte der Virologe. „Das gibt es in Deutschland so aber nicht.“

5) Corona-Impfung für Kinder: Gibt es Ausnahmen bei Vorerkrankungen?

Einige Wochen wird es also so oder so noch dauern. Auch unabhängig von den Entscheidungen durch EMA und Stiko wird der Impfstoff mit schwächerer Dosierung für unter Zwölfjährige frühestens kurz vor Weihnachten geliefert. Zu beachten ist zudem, dass es auch bei der Impfung für Kinder zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen braucht, bis sich der volle Impfschutz entfaltet. Was aber, wenn das eigene Kind ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf hat und eine Ansteckung bei steigender Infektionsdynamik wahrscheinlicher wird? Ist dann eine Impfung auch mit dem für über Zwölfjährige zugelassenen Impfstoff von Biontech möglich?

Wie bei Erwachsenen führen chronische Erkrankungen bei Kindern häufiger zu einem schweren Covid-19-Verlauf, erläuterte vor wenigen Wochen der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin Prof. Jörg Dötsch im Gespräch mit dem Science Media Center (SMC). Dazu zählten insbesondere Multisystemerkrankungen, die verschiedene Körperregionen betreffen, beispielsweise Trisomie 21. Auch Kinder mit Adipositas zählten zur Gruppe mit einem erhöhten Risiko. Diabetes und Nierenerkrankungen hätten hingegen bislang nicht das gleiche Gefährdungspotenzial wie bei den Erwachsenen.

Für Kinder mit solchen Risikofaktoren wäre bereits jetzt eine Off-Label-Impfung eine Option. Das heißt: Im Einzelfall können Ärztinnen und Ärzte nach individuellem Abwägen von Nutzen und Risiken auch Jüngere gegen Covid-19 impfen. Dötsch sprach sich aber auch bei stark gefährdeten Kindern ohne Zulassung nicht für dieses Verfahren aus. Im Zweifel sollte das Gespräch mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin gesucht werden.

6) Was ist der Unterschied zwischen EMA-Zulassung und Stiko-Empfehlung?

Das System der Zulassung durch die EMA und der Empfehlung durch die Stiko ist Standard bei allen Impfungen. Die EMA ist zunächst dafür zuständig, die Daten aus der Studie des Herstellers zu prüfen – und den Impfstoff für die EU grundsätzlich zuzulassen. Das Gremium wägt ab, ob die Impfung für die einzelne Person wirksam, sicher und verträglich ist und ob es eine ausreichende pharmazeutische Qualität gibt.

Die Stiko hingegen ent­wickelt Impf­em­pfehl­ungen speziell für Deutsch­land und be­rück­sichtigt dabei nicht nur den Nutzen für das ge­impfte Indivi­duum, sondern für die ge­samte Be­völke­rung. Das Gremium orientiert sich dabei an den Kriterien der evi­denz­basierten Me­dizin und analysiert neben den Daten aus der Zulassungsstudie alle zur Verfügung stehende Fachliteratur. Dazu zählen auch Beobachtungsdaten zu potenziellen Nebenwirkungen aus anderen Ländern, wo bereits geimpft wird.

Die Stiko versteht sich dabei als unabhängiges Expertengremium und wird vom Robert Koch-Institut koordiniert. Die Fachleute analysieren neben dem individuellen Nutzen-Risiko-Verhältnis auch die Effekte auf das Infektionsgeschehen und für die Impfstrategie in Deutschland. Außer­dem ent­wickelt die Stiko Kriterien zur Ab­grenzung einer üblichen Impf­reaktion von einer über das übliche Aus­maß einer Impf­reaktion hin­aus­gehenden ge­sund­heitlichen Schädigung – also Nebenwirkungen. Die Empfehlung kann sich deshalb auch mit der Zeit verändern, wenn sich die Datenlage verändert.