Wann muss beatmet werden? Forscher entwickeln Algorithmus für Behandlung von Covid-19-Patienten

Rostock. Rostocker Forscher haben eine Software entwickelt, mit dem sich der Zeitpunkt besser bestimmen lässt, zu dem eine künstliche Beatmung einer Patientin oder eines Patienten notwendig ist. Mit dessen Hilfe haben Intensivmedizinerinnen und -mediziner die Möglichkeit, schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung früher zu erkennen, wie die „Ostsee-Zeitung“ (OZ) berichtet.

Dazu sammelten die Forscher Daten von zehn Patienten und glichen sie mit den Bildern der Lungenaktivität von gesunden Probanden ab. Daraus entwickelten die Wissenschaftler dann einen Algorithmus, der anzeigt, wann die Lungen schwer belastet sind und eine künstliche Beatmung benötigen. Er könnte nun als Software auf Beatmungs- oder Sauerstoffgeräte aufgespielt werden.

Einsatz von Beatmungsgeräten: Uniklinik zieht Lehren aus Corona-Todesfällen

Laut der Uniklinik Rostock ist dieses Vorgehen ein Resultat aus den Erfahrungen der vergangenen Monate. „Zu Beginn der Pandemie wurden die Kranken gemäß der Lehrbuchmeinung möglichst früh beatmet, weil der Sauerstoffgehalt in ihrem Blut so niedrig war“, sagt Stephan Böhm, der Koordinator der Rostocker Intensivstation, der OZ. Dies habe allerdings in vielen Fällen zum Tod der Patienten geführt.

Also habe die Uniklinik ihr Vorgehen angepasst und zunächst nur mit Unterstützung durch eine Atemmaske beatmet. Bei dieser Methode, erklärt Böhm der Tageszeitung, mussten die Ärztinnen und Ärzte allerdings nach Gefühl entscheiden, wann die Zeit für die Beatmung per Schlauch gekommen ist. Das habe Kraft und Zeit gekostet. Er betont die Vorteile des neuen Verfahrens: „Normalerweise haben Corona-Patienten, die beamtet werden müssen, schlechte Überlebenschancen. Aber durch die Beatmung mit einem gut eingestellten Gerät könnte die Lunge spürbar entlastet werden.“

Das Konzept der Forscher könnte Schule machen: Eine Schweizer Firma soll sich dem Bericht nach bereits das Patent an der Rostocker Erfindung gesichert haben. Und auch in einer Zeit nach der Pandemie ist sie laut Böhm nützlich: „Das Verfahren könnte bei allen Erkrankungen, bei denen beatmet werden muss, eingesetzt werden – etwa bei schweren Lungenentzündungen oder nach Unfällen.“