Vogelgrippe: Zwei tote Schwäne im Landkreis Oberspreewald-Lausitz

Hermsdorf. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sind zwei weitere Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln nachgewiesen worden. Bei den an einem Teich tot aufgefundenen Höckerschwänen habe das Friedrich-Loeffler-Institut das hoch ansteckende Virus vom Subtyp H5N8 nachgewiesen, teilte der Landkreis am Montag mit. Seit Februar 2017 waren dies die ersten beiden bestätigten Fälle in dem Landkreis. Neben den beiden in Hermsdorf gefundenen Vögeln wurden vier weitere tote Tiere entdeckt und an das Landeslabor geschickt. Die Ergebnisse stehen derzeit noch aus.

H5N8 gilt als für Menschen ungefährlich

Die Geflügelpest, umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt, ist eine für Geflügel und andere Vögel hoch ansteckende Viruserkrankung. Sie kann in Geflügelbeständen schnell epidemische Ausmaße annehmen. Für den Menschen gilt das Vogelgrippevirus H5N8 als ungefährlich.