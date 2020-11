„Verschenkte Zeit“: Virologen kritisieren Aufschub neuer Corona-Regeln

Anzeige

Anzeige

Hannover. Die erneuten Corona-Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten haben keine neuen Maßnahmen zur Folge. Bund und Länder haben es zunächst dabei belassen, Empfehlungen für Kontaktbeschränkungen zu geben, in der kommenden Woche soll dann erneut beraten werden. Für Virologen und Gesundheitsexperten sind die Ergebnisse zu kurz gegriffen.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

„Keine gute Idee“, Pandemie abzuwarten

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Virologin Isabella Eckerle von der Universität Genf hält es für riskant, weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zurückzustellen. „Ein zögerliches Vorgehen beziehungsweise ein Abwarten in einer Pandemie ist meistens keine gute Idee“, sagte Eckerle nach den Beratungen von Bund und Ländern am späten Montagabend in den ARD-"Tagesthemen". „Die Zahlen haben sich zwar verlangsamt, aber sie steigen immer noch an.“

Ein zögerliches Vorgehen beziehungsweise ein Abwarten in einer Pandemie ist meistens keine gute Idee. Isabella Eckerle, Virologin Universität Genf

So lange die Entwicklung noch in die falsche Richtung gehe, sei klar, dass die Einschränkungen zumindest aufrechterhalten, wahrscheinlich aber verschärft werden müssten. „Wenn man die Infektionszahlen wirklich runter bekommen möchte, die Kliniken entlasten, in der Gesellschaft ein bisschen mehr Normalität haben möchte, dann wäre es besser gewesen, schon jetzt damit anzufangen“, betonte Eckerle. Sie verwies darauf, dass man die positiven Effekte von Einschränkungen erst mit Zeitverzögerung sehe. „Das ist sicher noch einmal ein bisschen Zeit, die man da verschenkt hat.“

Stürmer: Zeit der Apelle ist abgelaufen

Anzeige

Der Frankfurter Virologen Martin Stürmer spricht im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland von verlorener wichtiger Zeit - vor allem im Blick auf die Intensivstationen: „Jede Woche, die wir verschenken, werden wir etwa bei der Belegung der Intensivbetten spüren“, sagte der Laborleiter und Dozent. Es sei nicht mehr die Zeit, die Pandemie abzuwarten. „Ich hätte mir gewünscht, dass der Gesetzgeber mehr unternimmt, um private Kontakte zu beschränken“, so Stürmer. Die Zeit der Appelle und der Freiwilligkeit sei abgelaufen.

Anzeige

Der Präsident des Robert Koch-Instituts mahnte zum Durchhalten. Es gehe noch um wenige Monate, dann gebe es eine Perspektive in der Impfstoffforschung, sagte der RKI-Präsident am Montagabend bei einer Veranstaltung der Universität Gießen. Die Zahl der Intensivpatienten werde seiner Einschätzung nach noch bis Ende des Monats steigen. Er sei jedoch „sehr optimistisch“, dass es in den nächsten Monaten noch bessere Erfolge bei der Behandlung von Covid-19 geben werde. „Da wurde viel gelernt.“

Video Merkel: "Absolut nötiges Minimum an Kontakten" - Feierverbot 1:27 min Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten der 16 Länder in Berlin fest, dass eine Trendumkehr noch nicht erreicht sei © Reuters

Lauterbach: „verlorene Gelegenheit“

Anzeige

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert die Beratungen als „eine verlorene Gelegenheit“. Am Dienstag im Deutschlandfunk sagte Lauterbach man verspiele mit dem Aufschub wertvolle Zeit. Die Beschlussvorlage sei vielversprechend gewesen. Davon sei nur leider das meiste nicht beschlossen worden. Die Ergebnisse seien weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so der Politiker. Auf Twitter sagte Lauterbach außerdem vorher: „In 10 Tagen werden die Massnahmen umso härter ausfallen müssen“

Nach einer Video-Konferenz riefen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten die Bürger am Montagabend dringend dazu auf, ihre privaten Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren. Am 25. November soll es zudem weitere Beratungen und - wenn die Zahl der Infizierten und schwer Erkrankten bis dahin nicht stark gesunken ist - womöglich auch weitere rechtlich bindende Einschränkungen geben.