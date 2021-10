„Wir verlieren den Überblick“: Virologe Streeck bemängelt fehlende Daten in der Corona-Krise

Anzeige

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat die Abschaffung der kostenlosen Corona-Tests kritisiert. Das sei „ausgerechnet vor dem Winter“ ein Fehler gewesen und führe dazu, dass das Bild vom Infektionsgeschehen zusätzliche verschwimme, schreibt der Bonner Virologe in einem Gastbeitrag für die „Welt am Sonntag“. „Wir verlieren den Überblick“, sagte Streeck.

Man unterschätze die Zahl der Infizierten in der Bevölkerung, während in den Schulen fast jede Infektion entdeckt werde. Wo und wie das Virus gerade kursiere, könne man nicht einschätzen, weil die Daten nicht systematisch gesammelt würden, so Streeck.



Streeck: „Vernünftig mutig“ sein

Bereits vor einigen Tagen hatte Streeck kritisiert, dass Deutschland nur unzureichend auf die nächsten Monate vorbereitet sei. „Wir gehen leider erneut sehr unvorbereitet in Herbst und Winter“, sagte der Direktor des Virologie-Instituts der Universität Bonn. In seinem Gastbeitrag rät Streeck nun dazu, „vernünftig mutig“ zu sein. „Die Maßnahmen jetzt im Oktober einfach fallen zu lassen wäre genauso falsch, wie es ein undifferenzierter Lockdown gewesen ist.“ Streeck plädiert in diesem Zusammenhang für einen „sorgfältig durchdachten Fahrplan“.

Der Pandemieverlauf werde sich auch in diesem Winter in den Alten- und Pflegeheimen entscheiden, schreibt Streeck. „Das heißt vor allem: breitflächig eine Boosterimpfung anzubieten und in Alten- und Pflegeheimen konsequent und regelmäßig zu testen.“

Der Virologe rät unter anderem dazu, die Impflücke bei den über 60-Jährigen zu schließen, neue Corona-Medikamente konsequent einzusetzen und beim Genesenenstatus nachzujustieren. Er weist zudem darauf hin, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können. „Wir alle befinden uns in einer Pandemie, die Geimpften und die Ungeimpften.“