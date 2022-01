Virologe Drosten zu Corona-Zahlen: Wir befinden uns nicht im Blindflug

Anzeige

In dem NDR-Podcast „Coronavirus Update“ sagte Drosten, natürlich seien die Zahlen über die Feiertage unvollständig gewesen. „Das kennen wir schon aus anderen Ländern“. Aber, so Drosten: „Wir sind noch unter einem 50 Prozent Omikron-Anteil in den Bundesländern.“ Das sei langsamer als anderswo.

Der Chefvirologe der Berliner Charité schätzte die Verdopplungszeit von Omikron in Deutschland derzeit auf vier Tage. „Entscheidend beim Starren auf die Zahlen“ sei allerdings: Was will man daraus ableiten?

So hätten sich Inzidenz und „Krankheitslast“, also das Aufkommen schwerer Fälle auf Intensivstationen, schon mit Ende der Delta-Welle im Dezember „zunehmend entkoppelt“. Das setzte sich mit Omikron fort. Woran das liegt? „Das kommt durch die Booster-Impfung“.

Zudem stiegen die Omikron-Zahlen in Deutschland grundsätzlich langsamer als etwa in England und Dänemark. Dort seien die Sterbezahlen schon während der Delta-Variante aufgrund der Booster-Impfungen so gesunken, dass man den Eindruck gewonnen habe, man muss nichts mehr tun. „Dann kam Omikron in die Situation mit offenen Pubs und Schulen.“

„Bei uns“, so Drosten, „war das anders. Intensivstationen wurden immer voller. Es gab regionale Beschlüsse in den Ländern, die wir durchaus vor einem Jahr noch als Lockdown bezeichnet hätten. So ist die Infektion stark reduziert worden. In diese Situation kam Omikron nach Deutschland.“

„Wir haben im Gegensatz zu anderen Ländern wie England und Dänemark immer noch Maßnahmen in Kraft.“ Das sei wahrscheinlich der Grund für die langsamer steigenden Omikron-Zahlen hierzulande, sagte Drosten.

Grundsätzlich befänden wir uns nicht in einem Blindflug, auch wenn wegen der Feiertage exakte Zahlen fehlten, sagte Drosten.

Weiter Unsicherheiten bei Omikron

Allerdings gebe es auch Rest-Unsicherheiten in Sachen Omikron, so Droste, der dabei auf die andere Altersverteilung bei Omikron verwies als bei Delta. Bei Delta seien es junge und alte Menschen – im Ursprung von Omikron Reisende zwischen Südafrika und Großbritannien vier Wochen vor Weihnachten – also eher „Menschen mittleren Alters“.

Da sei es zunächst in London noch nicht zu Omikron-Verteilung auf Alte und Kranke gekommen. Es sei also „ein großer Unsicherheitsfaktor“, ob nicht kurzfristig die Zahlen der Intensivbelegungen in England weiter anstiege.

Für Südafrika allerdings könne man das sagen, dort sei der Anstieg sehr verlangsamt. Aber, so Drosten: „Da ist jetzt Sommer.“

Christian Drosten appellierte auch an junge Menschen, die Omikron-Variante nicht ernst zu nehmen. Auch ein milder Verlauf von Covid könne die Lunge mehr schädigen als etliche Zigaretten, die man gesundheitsbewusster junger Mensch nie rauchen würde.