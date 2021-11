Vierte Corona-Welle: Hat die Wissenschaft die Lage falsch eingeschätzt?

Anzeige

Die vierte Welle trifft Deutschland zurzeit mit voller Wucht. Tagtäglich meldet das Robert Koch-Institut (RKI) neue Rekordwerte bei den Neuinfektionen und der Sieben-Tage-Inzidenz. Und auch die Zahl der intensivpflichtigen Corona-Erkrankten sowie der Todesfälle, die mit Sars-CoV-2 im Zusammenhang stehen, nimmt rasant zu.

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder wirft nun der Wissenschaft Versäumnisse bei der Bewertung der Infektionsdynamik vor. „Es ist sehr beeindruckend, dass nahezu alle Virologen, Epidemiologen und Wissenschaftler die Wirkung dieser neuen Welle in ihrer Wucht und Geschwindigkeit nicht richtig eingeschätzt haben“, sagte er vergangene Woche in der BR-Fernsehsendung „Kontrovers – Das Politikmagazin“. Stimmt das?

Bewertung: Die genaue Geschwindigkeit, mit der sich das Coronavirus in Deutschland im Herbst ausbreiten würde, konnten die Forscherinnen und Forscher tatsächlich nicht voraussagen. Erste Warnungen vor einer erneuten Infektionswelle sprachen sie jedoch zum Teil schon im Sommer aus.

RKI veröffentlicht Leitfaden mit Vorbereitungen für den Herbst

Einer der ersten Warnrufe kam vom Robert Koch-Institut. Die Behörde hatte anhand von Modellierungen verschiedene Szenarien für die Herbst- und Wintermonate erarbeitet. Sowohl die Belegung der Intensivstationen, die Sieben-Tage-Inzidenz als auch die Hospitalisierungen würden bis Oktober erst langsam und danach schneller ansteigen, so die Prognose des RKIs. „Aufgrund verschiedener Faktoren ist für Sars-CoV-2 in Deutschland ein Anstieg der Infektionszahlen im Herbst und Winter 2021/22 sowie eine fortgesetzte globale Zirkulation des Virus zu erwarten“, schrieb das Institut Ende Juli in einem zehnseitigen Leitfaden mit dem Titel „Vorbereitung auf den Herbst/Winter 2021/22″.

Das RKI sollte mit seinen Modellierungen recht behalten, wie allein der Blick auf die Anzahl der bundesweiten Corona-Intensivpatientinnen und -Intensivpatienten im zeitlichen Verlauf zeigt. Zwischen Anfang August und Anfang September nahm die Zahl der intensivpflichtigen Covid-19-Fälle wieder schrittweise zu, pendelte sich dann auf einem Niveau von rund 1400 Patientinnen und Patienten ein und steigt seit Ende Oktober rasant. Am vergangenen Sonntag meldete die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) erstmals seit Ende Mai wieder mehr als 3000 Corona-Intensivpatientinnen und -Intensivpatienten.

Auch die Intensivmedizin hatte schon frühzeitig vor einer hohen Belastung während der vierten Welle gewarnt. „Ich glaube, dass es im Moment nicht auszuschließen ist, dass wir eine ähnliche Situation erleben werden wie in der zweiten und dritten Welle“, hatte etwa der Schatzmeister der Divi, Bernd Böttiger, Anfang September im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zu Bedenken gegeben. „Die bisherige Impfquote reicht nicht aus, um eine vierte Welle zu verhindern.“

Drosten: Impflücke schließen, um vierte Welle zu brechen

Seit längerer Zeit weisen Corona-Expertinnen und -Experten auf die Gefahr einer niedrigen Impfquorte hin. Bislang sind in Deutschland 67,5 Prozent der Bürgerinnen und Bürger vollständig gegen Covid-19 geimpft. Gegen die Delta-Variante reicht diese Quote nicht aus. Sie müsste mindestens 90 Prozent betragen, wie aus neuen Studien zur Virusmutante hervorgeht.

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hatte bereits Ende September betont, dass die Impflücke geschlossen werden müsse, um die Ausbreitung des Coronavirus im Herbst und Winter einzudämmen. Derzeit gibt es knapp 18 Millionen Menschen in Deutschland, die sich noch nicht gegen Covid-19 geimpft haben, obwohl für sie ein Impfstoff zur Verfügung steht. Sie haben folglich ein erhöhtes Risiko, sich zu infizieren und mitunter schwer zu erkranken. Zudem tragen sie dazu bei, dass sich das Coronavirus in der Gesellschaft verbreiten kann.

Geimpfte beeinflussen Infektionsgeschehen

Inzwischen nehmen aber auch die Geimpften Anteil am Infektionsgeschehen. So waren von den symptomatischen Corona-Fällen, die zwischen dem 11. Oktober und 7. November in der Altersgruppe der über 60-Jährigen auftraten, knapp 61 Prozent Impfdurchbrüche, heißt es im aktuellen Wochenbericht des RKIs. Als Impfdurchbruch definiert die Berliner Behörde eine Corona-Infektion mit Symptomen wie Husten, Fieber oder Schnupfen, die bei einer vollständig geimpften Person diagnostiziert wird. In der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen betrug der Anteil der Durchbruchsinfektionen fast 42 Prozent.

Auch diese Entwicklung hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorausgesagt. Alexander Kekulé, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Universität Halle, hatte Ende September im RND-Interview sogar von einer „unsichtbaren Welle der Geimpften“ gesprochen. Diese würden sich risikobereiter verhalten und Infektionen nicht oder zu spät erkennen, weil sie meist keine oder nur milde Symptome hätten und sich nicht mehr regelmäßig testen ließen. „Es ist zu befürchten, dass von dort aus Infektionen auf die derzeit 3,4 Millionen Ungeimpften ab 60 überschwappen“, hatte Kekulé damals gewarnt.

Dass es zu Impfdurchbrüchen kommen wird, hatte ebenso der Immunologe Carsten Watzl vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund Anfang August in einem Gespräch mit der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“ angemerkt: „Man kann nicht darauf hoffen, sich mit Impfung nicht zu infizieren. Auch bei hoher Impfquote laufen die Infektionen weiter. Man kann sich als Ungeimpfter nicht auf Herdenimmunität verlassen, da diese aufgrund von Delta aktuell nicht erreichbar ist.“

Saisonalität sorgt für vermehrte Ausbreitung des Virus

Ein weiteres Indiz, das auf eine erneute Infektionswelle hingedeutet hat, war die Saisonalität. „Wir haben klar eine andere Situation als letztes Jahr, aber wenn wir eins gelernt haben, dann doch: Die Pandemie verläuft in Wellen, und die Höhepunkte der Wellen liegen eher in den kalten Jahreszeiten“, hatte Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie Ende September gegenüber dem RND deutlich gemacht. „Insofern ist es gute Vorsicht, damit zu rechnen, dass die Zahlen noch einmal ansteigen, oder aber – wie in Großbritannien – auf einem Niveau bleiben.“

Schon im vergangenen Jahr, als es noch keinen Impfstoff gegen das Coronavirus gab, war die Zahl der Neuinfektionen im Herbst und Winter gestiegen. Es ist eine typische Infektionsdynamik für endemische, humane Coronaviren und andere Atemwegserreger, auf die auch der Virologe Martin Stürmer von der Universität Frankfurt hingewiesen hatte. Gegenüber dem ZDF sagte er Mitte September gesagt: „Ich gehe nicht davon aus, dass wir die vierte Welle überwunden haben. Ich kann mir mit dem Blick auf die kommende kühlere Jahreszeit nicht vorstellen, dass das schon das Ende gewesen sein soll.“