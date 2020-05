Vertrauen in Exit-Strategie: Corona-Lockerungen müssen gut erklärt werden

Anzeige

Berlin. Damit die Lockerungen der Corona-Beschränkungen die Menschen nicht verunsichern, ist aus Psychologensicht eine gute Kommunikation der Politiker entscheidend.

“Die Verantwortlichen müssen möglichst gut erklären, warum in Mecklenburg-Vorpommern unter Umständen andere Regeln gelten als in Nordrhein-Westfalen”, sagte die Präsidentin des Berufsverbandes deutscher Psychologinnen und Psychologen, Meltem Avci-Werning. “Nur so können sich die Menschen trotz Krise kompetent und sicher genug fühlen, um selber die Risiken einschätzen zu können und handlungsfähig zu bleiben.”

Kommunikation stärkt das Vertrauen

Die Lockerungen ermöglichten wieder mehr Selbstbestimmung für die Menschen. Gleichzeitig dürfe das Vertrauen in die Politik, das in den vergangenen Wochen aufgebaut wurde, nicht verspielt werden. Das sei nur durch gute Information möglich. "Nur wenn die Menschen das Vertrauen in den Sinn der Entscheidung haben, können sie weiterhin die Motivation und die Disziplin für die kommende Zeit aufbringen", sagte Avci-Werning.

RND/dpa