„Verteidigung der Wissenschaft“: US-Virologe Fauci mit israelischem hoch dotierten Preis geehrt

Anzeige

Anzeige

Tel Aviv. Für die „Verteidigung der Wissenschaft“ ist der oberste US-Virologe Anthony Fauci ausgezeichnet worden. Die israelische Dan-David-Stiftung gab Fauci am Montag als einen Gewinner des mit einer Million Dollar dotierten Dan-David-Preises bekannt. Er habe die Wissenschaft verteidigt und für Impfstoffe gegen das Coronavirus geworben, die nun im Kampf gegen die Pandemie weltweit verabreicht würden. Er habe die Auszeichnung aber nicht nur dafür verdient, sondern auch für seine jahrezehntelange Führung in der HIV- und Aids-Forschung.

Medizinische Chefberater von Biden

Der 80 Jahre alte Fauci ist der medizinische Chefberater des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Dessen Vorgänger, Donald Trump, war mehrfach mit Fauci aneinander geraten. Trump spielte die gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie mehrfach herunter, tat Masken über Mund und Nase als wirksamen Schutz gegen das Virus ab und warb stattdessen für wissenschaftlich nicht belegte „Heilmittel“ wie eine Injektion von Desinfektionsmitteln.

Anzeige

Fauci leitet das Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten seit 1984, er war unter sieben US-Präsidenten tätig.

Anzeige

Der seit 2000 verliehene Dan-David-Preis vergibt drei mit einer Million Dollar dotierte Auszeichnungen in den Kategorien Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Fauci bekam jenen für Gegenwart im Bereich öffentliche Gesundheit. Für ihre Arbeit im Forschungsfeld Geschichte und Gesundheitsmedizin bekamen die Professoren Alison Bashford, Katharine Park und Keith Wailoo den Preis in der Kategorie Vergangenheit. Die Pioniere der Krebs-Immuntherapie, Zelig Eshhar, Carl June und Steven Rosenberg gewannen in der Kategorie Zukunft.

Frühere Gewinner des Dan-David-Preis sind etwa Ex-US-Vizepräsident Al Gore, der britische Ex-Premierminister Tony Blair, die Schriftstellerin Margaret Atwood und Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales.