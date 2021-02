„Wir haben deutlich mehr bestellt als wir verbrauchen“: Verfolgt Deutschland die richtige Corona-Impfstrategie?

Anzeige

Es war ein Lichtblick nach mehreren Monaten der Unsicherheit, als die Europäische Arzneimittel-Agentur im Dezember vergangenen Jahres grünes Licht für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer gab. Mit den ersten Impfungen gegen Covid-19 wuchs die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie. Jetzt, zwei Monate später, steht fest: Wir werden noch eine ganze Zeit mit dem Coronavirus und den damit verbundenen Unsicherheiten leben müssen.

„Die Impfung bringt Licht ans Ende des Tunnels“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Mitte Januar in seiner Regierungserklärung im Bundestag. Die Frage ist nur: Wie lang ist der Tunnel? Lieferengpässe, Logistikprobleme und Schwierigkeiten bei der Terminvergabe haben die deutsche Impfstrategie ins Wanken gebracht. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Ministerpräsidenten der Länder, mehrere Bundesminister, Vertreter der Impfstoffhersteller sowie der EU-Kommission wollen deshalb beim Impfgipfel am Montag darüber beraten, wie die Corona-Impfungen verbessert werden können.

Biontech/Pfizer und Astrazeneca wollen nun doch mehr Impfstoff liefern

Die Erwartungen an den Impfgipfel sind hoch. „Ich hoffe, dass es etwas mehr Klarheit hinsichtlich der zu erwartenden Impfstofflieferungen gibt“, sagte Prof. Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Nicht nur Biontech und Pfizer hatten vorübergehende Lieferengpässe angekündigt, sondern auch Moderna und Astrazeneca, deren Impfstoffe in diesem Jahr in Europa zugelassen wurden. Wenig später revidierten die Impfstoffhersteller ihre Aussagen jedoch teilweise. So wollen Biontech und Pfizer sowie Astrazeneca nun doch mehr Impfdosen an die EU liefern, als bisher zugesagt.

Bürger bekommen keine Impftermine

Die Kapazitäten wären dafür in jedem Fall vorhanden, meint Prof. Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. „Es gibt noch viel Luft nach oben“, sagte er dem RND. „Wir haben im Moment noch viele freie Kapazitäten, sowohl bei den mobilen Impfteams, als auch in den Impfzentren.“

Der Immunologe beobachtet zudem, dass einige Bürger, die sich gerne gegen Covid-19 impfen lassen wollen, frustriert sind, weil sie keine Impftermine bekommen. „Was ich mir vom Impfgipfel erhoffe, ist, dass man verlässliche Zahlen hat, damit die Länder, die dann die Impfungen organisieren müssen, planen und Termine schnell vergeben können.“

Stiko-Chef: „Ich sehe kein Problem der Impfstrategie“

Gerade einmal 2,2 Prozent der Bevölkerung hätten bisher eine Erstimpfung erhalten, teilte Bundesgesundheitsminister Spahn am vergangenen Freitag in der Bundespressekonferenz in Berlin mit. Um eine Herdenimmunität zu erreichen, müssten nach Experteneinschätzungen hingegen 60 bis 80 Prozent der Bürger geimpft werden. Auch mit Blick auf andere Länder wie Israel, Großbritannien oder die USA zeigt sich: Deutschland hinkt bei den Corona-Impfungen hinterher.

Ist die deutsche Impfstrategie also überhaupt noch vertretbar? „Ich sehe kein Problem der Impfstrategie, sondern ein nicht unerwartetes Problem bei der Impfstoffproduktion bei weltweit riesigem Bedarf“, meint Stiko-Chef Mertens. Von einer „weltweit gerechten Verteilung“ der Corona-Impfstoffe könne erst recht keine Rede mehr sein.

Die Produktion der Impfstoffe stellt alle Hersteller vor große Herausforderungen. „Wir versuchen, neue Kooperationspartner zu gewinnen, die für uns produzieren“, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin dem „Spiegel“. „Aber es ist ja nicht so, als stünden überall in der Welt spezialisierte Fabriken ungenutzt herum, die von heute auf morgen Impfstoff in der nötigen Qualität herstellen könnten.“ Im Februar will das Mainzer Unternehmen seinen mRNA-Impfstoff zusätzlich in Marburg produzieren. Dort sollen im ersten Halbjahr 2021 rund 250 Millionen Impfdosen entstehen.

Stiko empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff nur für Personen unter 65 Jahre

Grund dafür, warum Deutschland im Ländervergleich bei der Anzahl der Corona-Impfungen hinten liegt, sei zum einen, dass die Vakzine in der EU später zugelassen wurden als zum Beispiel in Großbritannien, so Watzl. Zum anderen könne es auch an der europäischen Einkaufsstrategie liegen. Aber: „Wir haben schon deutlich mehr bestellt als wir verbrauchen“, betont der Immunologe.

Trotzdem prognostiziert Bundesgesundheitsminister Spahn „noch einige harte Wochen der Knappheit des Impfstoffes“. Im ersten Quartal rechnet er mit rund zwölf Millionen Impfdosen von Biontech/Pfizer und Moderna. Mit der Zulassung des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca seien weitere drei Millionen Dosen verfügbar. Das Vektorvakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns empfiehlt die Stiko jedoch nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren. Die EMA hatte den Impfstoff hingegen für alle Personen ab 18 Jahren zugelassen.

Muss die Impfreihenfolge geändert werden?

Die eingeschränkte Empfehlung der Stiko löste sofort eine Debatte über die Änderung der Impfreihenfolge in Deutschland aus. „Man muss jetzt nochmal die Impfpriorität und Impfhierarchie überdenken“, sagte beispielsweise der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Stiko-Chef Mertens spricht sich indes dagegen aus, die Impfreihenfolge zu verändern. „Ich würde es für einen schweren Fehler halten, wenn man ohne wirklich gute Begründung hektisch die Priorisierung, die ja gut begründbar ist, ändern würde“, sagte er dem RND. „Es gilt weiterhin vorrangig die Menschen zu schützen, die ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung, Hospitalisierung, Intensivpflegebedarf und Tod haben und dies eben abgestuft nach quantitativem Risiko.“

Auch Immunologe Carsten Watzl sieht aktuell keinen Bedarf für eine neue Impfreihenfolge. „Ich finde die von der Stiko festgelegte Reihenfolge sehr, sehr gut, weil wir in Deutschland das Impfziel ausgegeben haben, dass wir möglichst viele Menschenleben und möglichst viele verlorene Menschenjahre retten wollen“, sagte er dem RND.

Diese beiden Ziele erreiche man mit der bisher geltenden Impfreihenfolge. „Es gibt genügend Leute zwischen 18 und 64 Jahren – auch in der Pflege –, die mit dem Astrazeneca-Impfstoff geimpft werden können. Deshalb muss man die Impfreihenfolge nicht großartig anpassen oder ändern“, so Watzl.