„Veraltete Informationen“? Experten zweifeln Studien-Resultate über Astrazeneca-Impfstoff an

Anzeige

Anzeige

New York. Gesundheitsexperten der US-Regierung haben Zweifel an den Ergebnisse einer großangelegten Studie zum Corona-Impfstoff von Astrazeneca geweckt. Möglicherweise seien dabei auch „veraltete Informationen“ herangezogen worden, erklärte das Nationale Institut für Allergie und Infektionskrankheiten der USA am Dienstag. Das für die Überwachung der Studie zuständige Gremium beschuldigte das Unternehmen der Rosinenpickerei bei den Daten, wie aus Regierungskreisen verlautete.

Die Pandemie und wir. Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Astrazeneca will Daten aktualisieren

Anzeige

Astrazeneca teilte in Reaktion darauf mit, an aktuelleren Informationen zu arbeiten und dass die jüngsten Erkenntnisse im Einklang mit der ursprünglichen Aussage stünden, dass der Impfstoff einen starken Schutz biete. Der Konzern kündigte eine Aktualisierung innerhalb von 48 Stunden an.

Das Institut schrieb Astrazeneca und Führungskräften des US-Gesundheitswesens, es sei besorgt, weil das Unternehmen sich entschieden habe, veraltete und möglicherweise irreführende Daten zu nutzen statt der aktuellsten und vollständigsten Ergebnisse, wie aus Regierungskreisen verlautete. In dem Brief stand weiter: „Entscheidungen wie diese sind es, die das öffentliche Vertrauen in den wissenschaftlichen Prozess zerfressen.“

Astrazeneca: Keine Sicherheitsbedenken

Anzeige

Der Konzern hatte am Montag erklärt, der Coronavirus-Impfstoff des Unternehmens sei nach einer überwiegend in den USA durchgeführten Studie mit mehr als 32.000 Probanden zu 79 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung mit Symptomen effektiv, auch bei älteren Erwachsenen.

Unter den geimpften Teilnehmern habe es keine schweren Verläufe oder Klinikeinweisungen gegeben - hingegen aber fünf solche Fälle bei der Gruppe der Probanden, die ein Placebo bekommen habe. Es handelt sich um eine niedrige Zahl, doch decken sich die Erkenntnisse mit jenen aus Großbritannien und anderen Ländern, wonach der Impfstoff die schlimmsten Verläufe von Covid-19 verhindert. Bei dem gemeinsam mit der Oxford-Universität entwickelten Vakzin seien zudem keine Sicherheitsbedenken festgestellt worden, auch nicht mit Blick auf das in Europa aufgetauchte Risiko seltener Thrombosen, teilte Astrazeneca am Montag weiter mit.

Video Astrazeneca: Forscher sieht möglichen Grund für Thrombosen 0:57 min Ein Wissenschaftler hält einen bestimmten Mechanismus für die Ursache der möglichen Thrombose-Fälle nach einer Astrazeneca-Impfung. © TNN-Videoservice/dpa

US-Studie nur über veraltete Daten?

Wenige Stunden später veröffentlichten die National Institutes of Health die ungewöhnliche Erklärung, wonach die unabhängigen Überwacher der Studie die Sorge geäußert hätten, dass Astrazeneca veraltete Informationen aus dieser Studie einbezogen haben könnte, was zu einer unvollständigen Sicht auf die Wirksamkeit führen könne. Die Gesundheitsinstitute forderten das Unternehmen auf, sicherzustellen, dass die akkuratesten, auf dem neuesten Stand befindlichen Wirksamkeitsdaten so schnell wie möglichen veröffentlicht werden“.

Der oberste US-Virologe Anthony Fauci sagte in einem Interview des Fernsehsenders ABC mit Blick auf möglicherweise veraltete Daten, die Astrazeneca für eine Wirksamkeitsstudie herangezogen haben soll, von einem „unerzwungenen Fehler“.

Anzeige

Verwirrung könnte Ruf beschädigen

Schon früher hatte es bei der Vorlage von Daten Ungereimtheiten gegeben, und erst kürzlich lösten Berichte über das Auftreten von Blutgerinnseln in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit Astrazenecas Mittel Besorgnisse aus. Experten befürchten nun, dass die erneute Verwirrung die Reputation des Vakzins dauerhaft beschädigen und insgesamt das Vertrauen in Impfstoffe beeinträchtigen könnte.

„Das wird wahrscheinlich mehr Zögern bei Impfungen auslösen“, sagt beispielsweise Paul Hunter, Medizinprofessor an der britischen University of East Anglia. Dabei gilt das in Zusammenarbeit mit der Oxford University entwickelte Mittel bislang als ein Schlüssel bei der globalen Bekämpfung der Pandemie: Es kostet wenig und lässt sich leicht lagern.

Anzeige

Unzureichende Daten führten zu Altersbeschränkung

Die Kette der Probleme um den Impfstoff hatte mit der ersten größeren Erprobung des Stoffes begonnen. Teilergebnisse - die Grundlage für Großbritanniens Genehmigung des Vakzins - wurden durch einen Fehler bei der Herstellung des Mittels getrübt, den Wissenschaftler nicht sofort zugaben.

Dann veranlassten unzureichende Daten über die Wirksamkeit des Stoffes bei älteren Menschen einige Länder anfangs dazu, die Anwendung auf jüngere Leute zu beschränken, bevor es wenig später zu einem Kurswechsel kam. Und in den USA setzten Gesundheitsbeamte eine Astrazeneca-Studie sechs Wochen lang aus, um sich detailliert über aus Großbritannien gemeldete Probleme zu informieren. Sie kamen dann zu dem Schluss, dass diese nicht vom Impfstoff herrührten, und die Tests wurden wiederaufgenommen.

Impftermine werden teils abgesagt

In Norwegen warnte ein Spitzenbeamter am Montag, dass der Stoff möglicherweise nicht mehr eingesetzt werden könne, weil so viele Leute ihn ablehnten. Im rumänischen Bukarest teilte Impfkoordinator Valeriu Gheorghita vergangene Woche mit, dass innerhalb von 24 Stunden 33.000 Impftermine abgesagt worden seien, und etwa ein Drittel der 10.000 Menschen, deren Impfung weiter angesetzt war, schlicht nicht aufgetaucht seien. Im serbischen Belgrad blieb ein zu einer Impfeinrichtung umfunktioniertes Ausstellungszentrum am Montag weitgehend leer.

„Dies hat unglücklicherweise mehr mit Wahrnehmung als mit Wissenschaft zu tun“, sagt Bharat Pankhania, ein Experte für Infektionskrankheiten an der britischen University of Exeter. Er sprach von mehreren Faktoren, die zeigten, dass der Impfstoff sicher sei und Schutz biete. „Aber das Narrativ für die Öffentlichkeit ist nicht so klar gewesen.“

Entwicklungsländer warten ungeduldig auf Impfstoff

Frankreich ist ein Paradebeispiel für die Verwirrung. Präsident Emmanuel Macron hatte ursprünglich zu verstehen gegeben, dass das Mittel bei älteren Menschen nicht wirke, bevor er dann zurückruderte. Dennoch gab Frankreich das Astrazeneca-Vakzin nur für Erwachsene bis zu 65 Jahren frei. Als die Berichte über ein mögliches erhöhtes Thrombose-Risiko auftauchten, setzte die Regierung Injektionen mit dem Vakzin ganz aus, um sie dann wiederaufzunehmen - aber nur bei Personen ab 55 Jahren. Dieses Hin und Her kommt zu einem Zeitpunkt an dem Frankreich und weite Teile Europas mit einer neuen Covid-19-Welle konfrontiert sind und möglichst schnell viele Menschen impfen müssen.

Im Gegensatz zur eher lauwarmen Unterstützung für das Astrazeneca-Mittel gegen Corona in Europa warten Entwicklungsländer zwar weiter ungeduldig darauf, mit dem Impfstoff versorgt zu werden. Es gebe eine „lange Liste“ von Staaten, die „sehr heiß“ darauf seien, sagt Bruce Aylward, ein Berater bei der Weltgesundheitsorganisation WHO. Manche Experten sind aber besorgt, dass die Skepsis in Europa früher oder später auf andere Teile der Welt abfärben könnte.

Impfstoff noch nicht in den USA zugelassen

Der Impfstoff ist in mehr als 50 Ländern zugelassen, sein Einsatz war aber zuletzt in einigen Ländern wegen Sicherheitsbedenken vorübergehend ausgesetzt worden. In den USA ist er noch nicht zugelassen, ein entsprechender Antrag ist für die kommenden Wochen geplant.

Die Ergebnisse aus der Studie muss Astrazeneca bei der US-Arzneimittelbehörde FDA und den Zentren für Krankheitskontrolle und -vorbeugung einreichen. Unabhängige Berater erörtern die Daten öffentlich, bevor die Behörden über eine Notfallzulassung für den Impfstoff in den USA entscheiden.