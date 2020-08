Anzeige

Logan. Im Abwasser von vier Studentenwohnheimen der State University Utah ist das Coronavirus nachgewiesen worden. Am Sonntag und Montag sollten 287 Studierende auf dem Campus in der US-Stadt Logan getestet werden, wie die Universität am Sonntag (Ortszeit) mitteilte.

In den Wohnheimen hat es bisher keine nachgewiesenen Infektionen mit dem Virus gegeben. Die Studierenden müssen sich in Quarantäne begeben, bis die Testergebnisse da sind, was bis zu vier Tage dauern kann. Die Universität ist eine der wenigen, die Abwässer untersucht, um möglichen Ausbrüchen entgegen zu wirken, wie die Zeitung “Salt Lake Tribune” berichtete.

Universität von Arizona konnte Ausbruch verhindern

In der Universität von Arizona war ein größerer Ausbruch wegen der Untersuchung von Abwässern womöglich kürzlich verhindert worden. Nachdem mehr als 300 Bewohner eines Studentenwohnheims getestet wurden, wurden zwei Infektionen festgestellt. Beide Betroffene hatten keine Symptome gezeigt, wie Universitätspräsident Robert Robbins sagte. Sie wurden isoliert.