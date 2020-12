USA: Zahl der Corona-Opfer steigt weiter - Impfungen haben begonnen

Anzeige

In Kanada und in den Vereinigten Staaten ist erstmals der Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech verabreicht worden. In beiden Ländern erhielten am Montag erste Beschäftigte des Gesundheitswesens die vielversprechenden Spritzen. In den USA startete die historische Impfkampagne allerdings für Hunderttausende zu spät: Die Zahl der Corona-Toten stieg dort auf mehr als 300.000, was etwa der Einwohnerzahl von St. Louis oder Pittsburgh entspricht. Der Wert liegt gut fünf Mal so hoch wie die Zahl getöteter Amerikaner im Vietnam-Krieg.

Sorge um Akzeptanz des Impfstoffs durch die Bevölkerung

Vergangene Woche ließ die US-Arzneimittelbehörde FDA den Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech und seines Partners Pfizer per Notfallzulassung auf den Markt, zuvor hatten beispielsweise schon Großbritannien und Kanada grünes Licht gegeben. Neben US-Gesundheitspersonal erhielten nun auch im Nachbarland zahlreiche Personen den Impfstoff. In der Provinz Ontario wurde zuerst eine Angestellte in einem Pflegeheim geimpft. „Ich bin begeistert zu sehen, wie der erste Pfizer-Impfstoff in Ontario verabreicht wird“, teilte Regierungschef Doug Ford bei Twitter mit. „Es ist Zeit, der Covid-19-Pandemie ein Ende zu setzen.“

In den USA sorgen sich die Behörden indes um die Akzeptanz des Impfstoffes in der Bevölkerung. Gesundheitsminister Alex Azar warb für die Sicherheit und Wirksamkeit des Mittels. Impfstoffe würden Hoffnung bringen - aber die bringe nichts, wenn nicht der Punkt erreicht werde, dass die Mittel breit verteilt werden und zum Ende der Pandemie führen. „Dies ist nicht das Ende unseres Kampfes gegen Covid-19, aber heute ist ein wichtiger Meilenstein für den Sieg darüber.“

Zuerst sollen Menschen mit hoher Priorität geimpft werden

Eine jüngste Umfrage der Nachrichtenagentur AP hat ergeben, dass sich lediglich die Hälfte der Amerikaner impfen lassen will. Etwa ein Viertel lehnt eine Impfung ab und der Rest ist unentschieden.

Der gewählte Präsident Joe Biden hat angekündigt, sich öffentlich impfen zu lassen. Einen Schritt voraus war ihm da der Gouverneur des Staates West Virginia, Jim Justice. Der ließ am Montagabend seine Impfung in den Arm per Video übertragen. Ziel des 69-Jährigen war, das Vertrauen in den Impfstoff zu stärken. „Zögern Sie nicht, Sie müssen diese Impfung bekommen“, erklärte Justice.

Viele andere US-Gouverneure haben dagegen erklärt, zunächst sollten Menschen mit hoher Priorität geimpft werden. Sie wollten Gesundheitsbeamten, Rettungssanitätern und Patienten den Vortritt lassen.