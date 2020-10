Amazon: Fast 20.000 Mitarbeiter in den USA mit Corona infiziert

Anzeige

New York. Amazon hat erstmals die Zahl der Corona-Infektionen unter seinen Mitarbeitern in den USA veröffentlicht. Bei fast 20.000 Angestellten, die “an vorderster Front” tätig seien, sei per Test eine Infektion festgestellt worden oder es werde angenommen, dass sie sich infiziert hätten, teilte der Internethändler am Donnerstag (US-Zeit) mit.

Amazon wertete Daten von sieben Monaten aus

Die Infektionsrate sei niedriger als die allgemeine in der US-Bevölkerung, schrieb Amazon. Das Unternehmen habe Daten ausgewertet, die zwischen dem 1. März und dem 19. September bei 1,37 Millionen Angestellten erfasst worden seien, die für Amazon oder das Tochterunternehmen Whole Foods “an der Front” tätig seien.

Wenn die Infektionsrate unter diesen Angestellten so hoch wäre, wie sie es laut der Johns-Hopkins-Universität in der Gesamtbevölkerung sei, hätte es 33.952 Fälle gegeben, schrieb Amazon, 42 Prozent mehr als die tatsächliche Zahl.

Amazon reagierte mit der Veröffentlichung auf Druck von Mitarbeitern und Beschäftigtenorganisationen. Marc Perrone, der Präsident der Lebensmittel-Gewerkschaft UFCW, sagte, die Mitteilung sei ein Beleg dafür, dass US-Unternehmen “komplett versagt” hätten, “die Beschäftigten an der Front in dieser Pandemie zu schützen”.