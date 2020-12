USA: Erste Dosen von Moderna-Impfstoff ausgeliefert

Anzeige

Nach der Notzulassung für den Corona-Impfstoff des Herstellers Moderna sind in den USA am Sonntag die ersten Dosen ausgeliefert worden. Bereits am Montag soll mit den Impfungen begonnen werden. Das Vakzin von Moderna ist das zweite, das in den USA zum Einsatz kommt, nach jenem des US-Pharmakonzerns Pfizer und seines deutschen Partners Biontech, mit dem bereits seit einer Woche geimpft wird.

Die erste Lieferung des Moderna-Impfstoffs verließ am Sonntag auf Lastwagen eine Fabrik im Großraum Memphis. In den USA wie auch in anderen Ländern werden zunächst in erster Linie Menschen in Gesundheitsberufen und Risikopatienten in Pflegeheimen geimpft. Noch am Sonntag wollten US-Experten über die weitere Reihenfolge beraten. Weil es bis zum Frühling nicht genügend Impfdosen für den Großteil der Bevölkerung geben wird, muss erst einmal rationiert werden.

Notfallzulassung in den USA seit Freitag

Die Hoffnung ist dennoch groß, dass die Impfungen helfen, die außer Kontrolle geratene Pandemie in den Griff zu bekommen. In den USA werden mittlerweile im Durchschnitt mehr als 219.000 Menschen pro Tag positiv auf das Virus getestet. 314.000 Menschen starben nach einer Infektion.

Der Impfstoff von Moderna wurde am Freitag von der US-Gesundheitsbehörde FDA per Notfallzulassung genehmigt. Die USA waren damit das erste Land, das die Verwendung erlaubten. In der EU wird eine Entscheidung Anfang Januar erwartet. Für den Biontech-Impfstoff wird es am Montag eine Beurteilung der EU-Arzneimittelbehörde EMA geben. Die Impfungen in der EU sollen dann direkt nach Weihnachten beginnen.