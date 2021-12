Immunologe Fauci: USA denkt über Aufheben von Reisebeschränkungen aus afrikanischen Staaten nach

Anzeige

New York. Die US-Regierung erwägt nach den Worten ihres Chefimmunologen Anthony Fauci eine Aufhebung der coronabedingten Einreisebeschränkungen aus mehreren afrikanischen Staaten. Sie wurden wegen der dort auftretenden Omikron-Variante des Virus verhängt. UN-Generalsekretär António Guterres hat derartige Maßnahmen als „Reiseapartheid“ scharf kritisiert.

„Wir werden hoffentlich in der Lage sein, dieses Verbot in einer recht vernünftigen Zeitspanne aufzuheben“, sagte Fauci am Sonntag im Fernsehsender CNN. Die Regierung fühle sich unwohl mit dem Schritt, weil er Südafrika und andere Staaten der Region in eine schwierige Lage gebracht habe.

Es fehlen noch Infos zu Omikron

Für Aussagen über die Schwere einer von Omikron ausgelösten Covid-19-Erkrankung bräuchten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch weitere Informationen, sagte Fauci.

Bislang sehe es nicht so aus, als ob der Verlauf besonders schwer sei. „Aber wir müssen wirklich vorsichtig sein, bevor wir uns festlegen“, erklärte Fauci.