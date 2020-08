USA: Corona-Fälle in Pflegeheimen um fast 80 Prozent gestiegen

Anzeige

Washington. Die Zahl der Corona-Fälle in US-Altersheimen ist im Sommer nach einer Studie um fast 80 Prozent in die Höhe geschnellt. Allein in der Woche ab 26. Juli seien 9715 Neuinfektionen in solchen Einrichtungen registriert worden – ein Anstieg um 77 Prozent im Vergleich zu einem Tiefstand der Woche ab dem 21. Juni, hieß es in einem am Montag publik gewordenen Report der American Health Care Association, dem größten Gewerbeverband der US-Altenpflegebranche.

Demnach wurden in der Woche ab dem 26. Juli pro Woche 1706 Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 gezählt – ein Zunahme um 25 Prozent nach einem Tiefstand bei der Sterberate in der Woche ab dem 5. Juli.

40 Prozent der Corona-Toten sind Bewohner von Pflegeheimen

"Die Fallzahlen scheinen nahezulegen, dass das Problem alles andere als gelöst ist", sagte Tamara Konetzka, Professorin an der University of Chicago und Expertin für Langzeitpflege. An der Studie war sie nicht beteiligt. Die Bewohner von Pflegeheimen stellen weniger als ein Prozent der US-Bevölkerung, machen jedoch mehr als 40 Prozent der Corona-Todesfälle aus, wie das Covid Tracking Project vorrechnet, ein Statistikprojekt zur Pandemie.

Die Lage gilt als politisch brenzlig für Präsident Donald Trump, der vor der Wahl im November um den Rückhalt von älteren Bürgern bangen muss. Umfragen zeigen, dass diese Wählergruppe mit dem Umgang seiner Regierung mit der Corona-Krise unzufrieden ist.