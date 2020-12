Besonders ansteckende Corona-Variante in den USA nachgewiesen

Anzeige

Denver. Erstmals ist die in Großbritannien entdeckte, besonders ansteckende Coronavirus-Variante auch in den USA nachgewiesen worden. Die Mutante sei im Staat Colorado bei einem Mann in seinen Zwanzigern festgestellt worden, der sich nun südöstlich von Denver in Quarantäne befinde, teilten Mitarbeiter der örtlichen Gesundheitsbehörde am Dienstag mit. Der Betroffene war zuvor nicht herumgereist. Das Staatslabor von Colorado habe die Virus-Variante bestätigt und die US-Behörde für Seuchenschutz und Prävention sei alarmiert worden, hieß es weiter.

Corona-Impfstoff soll auch gegen die Mutante wirken

Forscher in Großbritannien gehen davon aus, dass die Virus-Variante ansteckender als ursprüngliche Corona-Virusstämme ist. Die aktuell verabreichten Impfstoffe sollen auch gegen die Mutante wirksam sein, wie Behördenvertreter in Colorado betonten. In dem US-Staat werden nun in großem Stil Kontakte des Infizierten nachverfolgt und weitere potenzielle Fälle untersucht.